Desesperación en el Nahuel Huapi por un niño de 13 años que se perdió durante una excursión familiar

El menor se separó de su familia mientras recorría un sendero turístico. Guardaparques y brigadistas desplegaron un operativo por tierra y agua.

Un menor extraviado en el Parque Nacional Nahuel Huapi, obligó a desplegar un amplio operativo de búsqueda y rescate.

Una familia oriunda de Buenos Aires vivió momentos de extrema angustia en el Parque Nacional Nahuel Huapi , luego de que un niño de 13 años se extraviara mientras realizaba una excursión por uno de los senderos turísticos de la región. La situación desencadenó un inmediato operativo de búsqueda y rescate.

El episodio ocurrió cuando el adolescente recorría junto a su madre el sendero hacia Cascada Los Duendes , uno de los atractivos naturales ubicados en las inmediaciones del lago Gutiérrez . Durante la caminata, el menor se separó del grupo familiar y continuó avanzando por otro recorrido.

Con el paso de los minutos, la preocupación comenzó a crecer entre sus familiares, quienes advirtieron que el niño no regresaba . La madre decidió alertar a los guardaparques , quienes activaron un procedimiento para localizarlo antes de que la situación pudiera agravarse.

La rápida intervención del personal del Parque Nacional Nahuel Huapi permitió desplegar un operativo coordinado por tierra y agua, con la participación de guardaparques y brigadistas especializados en emergencias, mientras los familiares aguardaban noticias sobre el paradero del adolescente.

Un operativo de búsqueda por tierra y agua

Según informaron desde el área protegida, el menor había continuado caminando por el sendero que conduce hacia Playa Muñoz, un recorrido que se interna en un entorno natural de montaña y bordea sectores del lago Gutiérrez.

Ante esta información, los equipos de emergencia organizaron una estrategia para cubrir distintos puntos del recorrido. La prioridad era localizar al adolescente rápidamente y garantizar su seguridad, teniendo en cuenta las características del terreno y la extensión del sendero.

Una embarcación de la Seccional Lago Gutiérrez partió hacia Playa Muñoz con el guardaparque responsable de esa dependencia y cuatro brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE), quienes participaron de las tareas de búsqueda desde el lago.

En paralelo, otro guardaparque perteneciente a la zona centro comenzó a recorrer el sendero a pie, mientras dos agentes permanecieron en el centro de informes para acompañar y contener a los familiares durante la espera.

El niño fue encontrado después de 40 minutos

El operativo tuvo un desenlace favorable aproximadamente 40 minutos después de recibido el aviso. El adolescente fue localizado por el guardaparque y el personal del ICE en el sendero hacia Playa Muñoz, sin presentar problemas de salud.

La confirmación del hallazgo permitió llevar tranquilidad a los familiares, que aguardaban novedades desde el inicio del procedimiento. Según la información oficial, el menor se encontraba en buen estado de salud y no fue necesario realizar una evacuación médica.

Posteriormente, los rescatistas trasladaron al niño a bordo de una embarcación hasta la Seccional Lago Gutiérrez, donde finalmente pudo reencontrarse con su madre, poniendo fin a los momentos de angustia que había atravesado la familia.

Las recomendaciones para evitar extravíos en los senderos

Tras el procedimiento, desde el Parque Nacional Nahuel Huapi recordaron la importancia de adoptar medidas preventivas al realizar excursiones, especialmente cuando participan menores de edad en recorridos por zonas boscosas o de montaña.

Una de las principales recomendaciones consiste en permanecer siempre juntos durante las caminatas y evitar que los niños se adelanten o se separen del grupo, incluso cuando se trata de senderos señalizados y frecuentados por turistas.

También remarcaron la necesidad de respetar la cartelería y las indicaciones de los guardaparques, además de prestar atención a los desvíos y bifurcaciones que pueden presentarse durante los recorridos dentro del área natural protegida.

Finalmente, las autoridades insistieron en que, ante cualquier extravío o emergencia, resulta fundamental dar aviso inmediato a los guardaparques. La comunicación temprana permite organizar los recursos disponibles y aumentar las posibilidades de una localización rápida y segura.