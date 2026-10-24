Unter rechazó la oferta salarial de Río Negro y anunció un paro docente

El gremio tomó la decisión durante un congreso en Fernández Oro. Exige una nueva negociación y mejoras en los haberes.

Unter llevó adelante su Congreso Extraordinario donde definió no aceptar la propuesta salarial del Gobierno de Río Negro.

El gremio docente Unter resolvió rechazar la última propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro y exigió una nueva convocatoria a paritarias antes del 15 de noviembre. La decisión fue adoptada durante un congreso extraordinario realizado en Fernández Oro .

La resolución se conoció este viernes 23 de octubre, luego del CCCXCVII Congreso General Extraordinario, que reunió a los representantes sindicales para analizar el ofrecimiento económico presentado por la Provincia durante la negociación salarial del pasado 14 de octubre.

La propuesta presentada por el Gobierno contemplaba un incremento del 4,18% correspondiente a agosto y septiembre, que se liquidaría con los haberes de octubre, a cobrar en noviembre, además de una actualización posterior vinculada a la inflación.

Sin embargo, la conducción sindical ya había anticipado su disconformidad con el ofrecimiento. Tras aquella reunión, los representantes de Unter señalaron que los porcentajes propuestos no respondían a las necesidades económicas de los trabajadores de la educación.

Durante el congreso realizado en Fernández Oro, esa postura quedó formalizada mediante el rechazo de la propuesta. El sindicato insistió en la necesidad de avanzar con una recomposición que permita mejorar los ingresos del sector docente.

Uno de los principales reclamos consiste en establecer el salario al valor índice, además de garantizar que cualquier recomposición salarial se aplique sobre los haberes remunerativos, una condición que el gremio considera fundamental para los trabajadores activos y jubilados.

Los docentes de Río Negro iniciarán un paro de 48 horas tras el receso invernal. Estefania Petrella

Reclaman un adicional del 80% para Bariloche

Otra de las exigencias aprobadas durante el encuentro está relacionada con las diferencias en el costo de vida entre las distintas regiones de Río Negro, particularmente en aquellas localidades donde los gastos cotidianos resultan más elevados.

En ese sentido, el gremio reclamó un 80% de ubicación para Bariloche y otras regiones con alto costo de vida, con el objetivo de contemplar las particularidades económicas que enfrentan los docentes que trabajan en esas zonas.

El planteo forma parte de las demandas que el sindicato pretende incorporar a una nueva mesa de negociación con el Gobierno provincial, junto con la recomposición salarial y la actualización de los componentes remunerativos.

Unter adelantó que consideró "insuficiente" la oferta del Gobierno de Río Negro. Convocarán a asambleas para definir.

Paro de 24 horas en toda la provincia

El congreso también estableció un plazo concreto para retomar las negociaciones. Unter exigió que el Gobierno convoque a una nueva paritaria antes del 15 de noviembre, con una propuesta que permita revisar los puntos cuestionados.

En caso de que no se concrete esa convocatoria, el sindicato resolvió avanzar con un paro provincial de 24 horas. Por el momento, no se informó una fecha específica para la medida de fuerza.

Además, los congresales aprobaron la realización de acciones regionales por IPROSS y jubilaciones, dos cuestiones que forman parte de los reclamos sindicales y que también fueron incorporadas a las resoluciones del encuentro.