La oferta salarial no convenció a Unter y crece la tensión con el Gobierno

El gremio cuestionó el incremento del 4,18% y reclamó una recomposición de los haberes. ¿Cuándo aceptan o rechazan la oferta?

Unter adelantó que consideró "insuficiente" la oferta del Gobierno de Río Negro. Convocarán a asambleas para definir.

El gremio docente Unter manifestó su disconformidad con la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro durante la reunión paritaria de este miércoles . Los representantes sindicales advirtieron que el incremento ofrecido resulta insuficiente frente al costo de vida y adelantaron que la definición quedará en manos de las asambleas y congresos.

La oferta del Ejecutivo provincial contempla un aumento del 4,18% con los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre, y una nueva actualización vinculada a la inflación para diciembre. Sin embargo, desde el sindicato insistieron en la necesidad de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

La secretaria general de Unter, Laura Ortiz López , sostuvo que el planteo gubernamental está lejos de satisfacer las necesidades de los trabajadores de la educación. Además, reclamó respuestas sobre las condiciones laborales y las reformas educativas que impulsa la Provincia.

Cuestionan la cifra

Tras finalizar el encuentro paritario, el secretario adjunto de Unter, Mauricio Ovadilla, explicó los principales puntos de la propuesta presentada por los representantes del Gobierno y detalló cómo se aplicarían las actualizaciones durante los próximos meses.

"El Gobierno hace una propuesta trimestral que incluye a los meses de agosto y septiembre, a cobrar en noviembre, con el porcentaje del 4,18%", explicó el dirigente sindical al finalizar la reunión de negociación salarial.

Ovadilla agregó que todavía resta definir la actualización correspondiente a octubre, que se incorporaría a los salarios de diciembre. El porcentaje se establecerá mediante el promedio de los índices de inflación utilizados por el Ejecutivo provincial.

El representante sindical también confirmó que el Gobierno se comprometió a entregar las nuevas grillas salariales este jueves 15 de octubre, documentación que permitirá conocer el impacto concreto del incremento sobre los distintos cargos y escalafones docentes.

La publicación de estas escalas será fundamental para que los trabajadores puedan analizar cómo se trasladará el porcentaje ofrecido a sus haberes y determinar si representa una mejora suficiente frente a la pérdida del poder adquisitivo.

El gremio reclama una recomposición salarial por encima de la inflación

Ortiz López, fue contundente al expresar el posicionamiento inicial del sindicato frente al ofrecimiento y sostuvo que la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor resulta insuficiente.

"Ante esta propuesta dejamos planteado que no responde a la demanda que trae la docencia rionegrina", manifestó la dirigente, quien remarcó la necesidad de avanzar hacia una recomposición que contemple las condiciones económicas actuales.

También insistió en que todos los incrementos salariales deben tener carácter remunerativo, especialmente por las consecuencias que pueden generar sobre los aportes previsionales y los ingresos de quienes se encuentran próximos a jubilarse.

"Toda propuesta tiene que ser remunerativa", sostuvo la secretaria general, al mencionar particularmente la situación de los docentes que permanecen a la espera de la resolución de sus trámites jubilatorios y necesitan certezas sobre sus ingresos.

La dirigente explicó que el reclamo central apunta a recuperar el salario real de los trabajadores de la educación, debido a que consideran que los mecanismos de actualización por inflación no compensan las dificultades económicas acumuladas.

"Debe haber una recomposición salarial, insistimos en ese punto porque entendemos que la propuesta por IPC no alcanza a contemplar un salario que nos permita igualar el costo de vida que tenemos en la provincia de Río Negro", afirmó.

UnTER también exigió respuestas por las reformas educativas

Además de la discusión salarial, los representantes sindicales trasladaron a la mesa paritaria diferentes preocupaciones relacionadas con el funcionamiento de las escuelas y las modificaciones que viene implementando el Ministerio de Educación provincial.

Ortiz López reclamó respuestas concretas sobre las situaciones críticas que atraviesan distintas instituciones educativas, así como también sobre las reformas impulsadas por el Gobierno en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo rionegrino.

En ese sentido, el sindicato planteó que la negociación no puede limitarse exclusivamente a los porcentajes de aumento, sino que también debe abordar las condiciones laborales y las problemáticas que afectan cotidianamente a las comunidades educativas.

Otro de los compromisos asumidos por el Ejecutivo fue avanzar con las mesas de trabajo por nivel y modalidad durante noviembre, un espacio de discusión que UnTER venía reclamando desde encuentros anteriores.

"Otro compromiso que asume la gubernamental y que se venía reclamando hace bastante tiempo es la concreción de las mesas de trabajo por nivel y modalidad para el mes de noviembre", señaló Mauricio Ovadilla.

Por otra parte, el Gobierno se comprometió a emitir la resolución que otorgará puntaje al Congreso Pedagógico Sindical de UnTER, previsto para los días 29 y 30 de octubre, una actividad de formación destinada a los docentes.

También se confirmó la aprobación de una capacitación correspondiente a la modalidad de Educación Especial, mientras que continuarán las evaluaciones administrativas de otras propuestas formativas presentadas por la organización sindical para su reconocimiento oficial.

La próxima semana habrá asambleas para definir la respuesta

Aunque la conducción sindical expresó su disconformidad con el ofrecimiento, aclaró que la aceptación o el rechazo formal de la propuesta salarial deberá resolverse mediante los mecanismos de participación establecidos dentro de la organización gremial.

"Las definiciones las vamos a tomar en nuestros espacios de definición, que son las asambleas y congresos", explicó Ortiz López, quien adelantó que durante la próxima semana comenzarán las convocatorias para debatir el ofrecimiento gubernamental.

En esas instancias, los docentes podrán evaluar las grillas salariales, analizar los alcances del incremento y discutir los pasos que deberá seguir el sindicato frente a una propuesta que, según su conducción, resulta insuficiente.

El Gobierno también asumió el compromiso de realizar una nueva convocatoria entre la última semana de noviembre y la primera de diciembre, con el objetivo de continuar las negociaciones sobre los períodos que no quedaron contemplados en el ofrecimiento actual.