Río Negro recupera frecuencias de colectivos entre Bariloche, la Región Sur y el Alto Valle

El Gobierno provincial confirmó nuevas salidas para noviembre y diciembre, con recorridos por distintas localidades y parajes. Conocé el cronograma.

La provincia anunció nuevas conexiones de colectivos entre el Alto Valle, la Región Sur y Bariloche.

El Gobierno de Río Negro confirmó la recuperación de frecuencias de transporte de pasajeros que conectarán San Carlos de Bariloche con General Roca , mediante recorridos que atraviesan diferentes localidades y parajes de la Región Sur . Los servicios comenzarán en noviembre.

La medida se concretó a partir de las gestiones impulsadas por el gobernador Alberto Weretilneck , luego de los pedidos de vecinos que reclamaban mayores alternativas de movilidad. Las nuevas salidas permitirán recuperar conexiones reducidas después de la pandemia.

La Secretaría de Transporte de Río Negro llevó adelante las negociaciones con las empresas Las Grutas SA y Patagonia Land SRL , responsables de prestar los servicios. El objetivo es mejorar las posibilidades de traslado de las familias de comunidades alejadas.

La recuperación de estas frecuencias representa una respuesta a una problemática de la Región Sur rionegrina, donde las grandes distancias y la limitada disponibilidad de transporte público dificultan el acceso a hospitales, establecimientos educativos y dependencias administrativas.

Un joven de 24 años fue detenido en la terminal de colectivos de General Roca por agredir a una mujer de 74 años, a quien le causó heridas en el rostro. Google

Cuándo saldrán los colectivos entre Bariloche y General Roca

El cronograma anunciado contempla tres servicios de ida y tres de regreso durante noviembre y diciembre de 2026. Las frecuencias tendrán una periodicidad aproximada de tres semanas, con modificaciones previstas para facilitar los desplazamientos durante las fiestas.

Las salidas desde San Carlos de Bariloche hacia General Roca quedaron programadas para el martes 10 de noviembre, el martes 1 de diciembre y el lunes 21 de diciembre, según informó oficialmente el Gobierno provincial.

En sentido contrario, los colectivos partirán desde General Roca hacia Bariloche el jueves 12 de noviembre, el jueves 3 de diciembre y el miércoles 23 de diciembre. Así, se ofrecerán alternativas de regreso para quienes deban trasladarse.

El esquema permitirá que los habitantes de diferentes parajes puedan organizar viajes con mayor anticipación, especialmente durante diciembre, cuando aumentan las necesidades de traslado por reuniones familiares, celebraciones y gestiones pendientes antes del cierre del año.

Qué localidades y parajes tendrán mejores conexiones

Los recorridos contemplan sectores de la Ruta Nacional 23, una de las principales vías de comunicación de la Región Sur, con paso por Pilcaniyeu y Comallo, dos localidades que mantienen una vinculación permanente con Bariloche.

También se incluyen conexiones a través de las Rutas Provinciales 67 y 6, que permiten acceder a comunidades y parajes donde la disponibilidad de transporte regular constituye una necesidad fundamental para sostener las actividades cotidianas de sus habitantes.

Entre los sectores beneficiados aparecen Cañadón Chileno, Laguna Blanca, Mencué, Naupa Huen, Chasicó, Aguada Guzmán, Cerro Policía y Tricacó. Estas comunidades dependen de las conexiones terrestres para acceder a prestaciones que no siempre están disponibles en sus lugares de residencia.

Por qué se habían reducido las frecuencias de transporte

Desde el Ejecutivo provincial explicaron que las frecuencias habían sido disminuidas durante el período posterior a la pandemia de coronavirus, como consecuencia de una caída en la cantidad de pasajeros que utilizaban habitualmente estos recorridos.

Sin embargo, la reducción de los servicios generó dificultades para numerosas familias, especialmente aquellas que no cuentan con vehículos particulares y necesitan viajar hacia otras localidades para realizar consultas médicas, continuar estudios o completar trámites administrativos.

El acuerdo anunciado permitirá restablecer parte de las conexiones perdidas, aunque el cronograma difundido corresponde únicamente a los últimos meses de 2026. Por el momento, no se informaron las frecuencias que podrían implementarse durante el próximo año.