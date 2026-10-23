Héroes sobre ruedas: dos policías le salvaron la vida a un bebé al hacerle RCP en el patrullero

Una maniobra de reanimación a tiempo y la rápida decisión de una patrulla policial fueron claves para el recién nacido. El hecho sucedió en J.J. Gómez.

Héroes sobre ruedas: dos policías le salvarn la vida a un bebé al hacerle RCP en el patrullero.

Una maniobra de reanimación a tiempo y la rápida decisión de una patrulla policial transformaron lo que pudo ser una tragedia en una historia de alivio y esperanza en J.J Gómez . El hecho se registró el miércoles a las 21:42, cuando un llamado de emergencia al 911 alertó sobre un recién nacido con severas dificultades para respirar en una vivienda de la calle Villegas al 7500.

Cuando los efectivos de la Comisaría 47° arribaron al lugar advirtieron la urgencia de la situación y tomaron una determinación clave: ante la gravedad del cuadro, prefirieron no aguardar la llegada de la ambulancia y trasladaron de inmediato en el móvil policial a la joven madre junto a su hijo.

Durante el trayecto a toda velocidad hacia el centro médico, la sargento María Alejandra Alarcón y el cabo primero Jonathan Inostroza iniciaron las maniobras de auxilio . En medio de momentos de extrema tensión dentro del vehículo, el personal policial le practicó reanimación cardiopulmonar ( RCP) de manera continua al pequeño hasta lograr despejar sus vías respiratorias justo antes de arribar al centro de salud.

Gracias al desesperado y certero accionar de los uniformados, el lactante ingresó a la guardia del hospital a las 22:02 con sus signos vitales estables. Tras ser asistido por el cuerpo médico, el bebé quedó en observación y se encuentra fuera de peligro.

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La situación fue registrada el pasado viernes 17 de octubre cuando una mujer de 24 años se presentó en la dependencia policial con su hija en brazos y pidió ayuda ante el cuadro respiratorio que atravesaba la pequeña.

Frente a la urgencia, el jefe de la unidad intervino sin demora. Tomó a la bebé y la colocó boca abajo para realizar las maniobras de desobstrucción, con leves golpes en la espalda, de acuerdo con el procedimiento aplicado para liberar las vías respiratorias.

La situación exigía actuar con precisión. La pequeña tenía las vías aéreas obstruidas por mucosidad y necesitaba recuperar la respiración. En ese momento, la intervención del subcomisario resultó determinante: las maniobras permitieron despejar la obstrucción y, poco después, la bebé rompió en llanto y volvió a respirar normalmente.

Mientras asistía a la niña, también se solicitó la presencia del SIARME para que recibiera atención médica. Los profesionales llegaron a la Comisaría y examinaron tanto a la pequeña como a su madre, con el objetivo de verificar su estado tras el episodio.

La evaluación médica confirmó que ambas se encontraban en buenas condiciones. Con la emergencia superada y la tranquilidad de saber que su hija estaba bien, la mujer pudo retirarse de la dependencia policial junto a la bebé.

La intervención dejó en evidencia una faceta esencial de la tarea policial: la capacidad de responder ante una emergencia que no admite demoras, incluso cuando no se trata de un procedimiento de seguridad, sino de una situación en la que la asistencia inmediata puede resultar decisiva para proteger una vida.