Viajar por el Alto Valle es más caro: los nuevos precios del transporte interurbano

La nueva escala tarifaria fue autorizada por la Provincia y contempla una suba del 6,54%. Conocé los valores actualizados de cada recorrido.

La Secretaría de Transporte de la provincia autorizó un nuevo aumento tarifario para el transporte interurbano.

El servicio de transporte interurbano comenzó a aplicar un nuevo cuadro tarifario que contempla aumentos en los pasajes para viajar entre las distintas localidades del Alto Valle de Río Negro. La actualización fue autorizada por la Secretaría de Transporte provincial y alcanza también a recorridos del Valle Medio, la zona atlántica y la región cordillerana.

La nueva escala de precios tiene fecha del 9 de octubre de 2026 y establece un incremento del 6,54% en uno de los recorridos más utilizados de la región. La última modificación de las tarifas se había realizado hace cuatro meses .

El aumento representa un nuevo gasto para los pasajeros que utilizan diariamente el transporte público interurbano para trasladarse por motivos laborales, educativos, médicos o personales. Los nuevos valores varían según la distancia y el recorrido elegido.

Uno de los tramos que registró modificaciones es el que conecta General Roca con Cipolletti, dos ciudades que mantienen un importante movimiento de pasajeros durante toda la semana.

Claudio Espinoza

Cuánto cuesta viajar entre Cipolletti y General Roca

Según el cuadro tarifario autorizado por la Secretaría de Transporte de Río Negro, el boleto entre General Roca y Cipolletti pasó de $4.511 a $4.806, lo que representa un incremento de $295 respecto del valor anterior.

En términos porcentuales, la actualización equivale a una suba del 6,54%, aplicada después de cuatro meses sin modificaciones. Este recorrido constituye una de las principales conexiones del transporte interurbano en el corredor del Alto Valle.

Para quienes realizan este trayecto de manera habitual, el incremento tiene un impacto directo sobre el presupuesto destinado al transporte. Especialmente, entre trabajadores y estudiantes que necesitan movilizarse entre ambas localidades durante los días hábiles.

Por ejemplo, una persona que realiza un viaje de ida y otro de regreso durante 22 días laborales deberá destinar $211.464 mensuales al transporte, tomando como referencia el nuevo precio de $4.806 por cada pasaje.

Con la tarifa anterior, ese mismo esquema de traslados representaba un gasto de $198.484 mensuales. De esta manera, la diferencia asciende a $12.980 adicionales por mes, sin contemplar otros viajes o conexiones.

Los nuevos precios para viajar

La actualización tarifaria también comprende otros recorridos que conectan las principales ciudades de la región. Entre ellos se encuentran los servicios que unen General Roca, Cipolletti y Villa Regina, con valores diferentes según el trayecto.

Los valores que figuran en el nuevo cuadro tarifario, con fecha del 9 de octubre, son los siguientes: