Cipo ya tiene sede para la final con San Martín de Formosa

El campeón del Federal A 2026 se definirá en una ciudad ubicada a más de 1100 kilómetros de La Visera. Todos los detalles de la gran final.

Cipo se metió en la gran final por el ascenso. Se espera que miles de hinchas viajen a la definición.

La final del Federal A entre Cipolletti y San Martín de Formosa ya tiene escenario. El Consejo Federal eligió a San Francisco, Córdoba , como sede del partido que definirá el primer ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se disputará el domingo 25 de octubre, por la tarde , en el estadio Juan Pablo Francia , propiedad de Sportivo Belgrano .

La elección responde, principalmente, a la ubicación geográfica de la ciudad, considerada un punto intermedio para los dos finalistas.

De esta manera, el Albinegro tendrá que trasladarse desde el Alto Valle hasta el este cordobés para disputar el partido más importante de los últimos 20 años , con el sueño de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino.

El estadio pertenece a Sportivo Belgrano, club que también compite en el Federal A y acaba de quedar eliminado. Será la primera vez que el Juan Pablo Francia albergue una final por el primer ascenso de esta categoría, aunque ya fue escenario de definiciones del Torneo Regional Federal Amateur.

¿Dónde queda San Francisco?

San Francisco es una ciudad ubicada en el este de la provincia de Córdoba, cabecera del departamento San Justo y próxima al límite con Santa Fe. Se encuentra a unos 200 kilómetros de Córdoba capital y aproximadamente a 125 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.

Fundada el 9 de septiembre de 1886, se desarrolló como un importante centro comercial, industrial y agropecuario de la región. Su actividad está vinculada históricamente con la producción agrícola y lechera, además de contar con un parque industrial y una variada oferta de servicios.

A diferencia de los destinos cordobeses más asociados con las sierras, San Francisco se encuentra en una zona de llanura, con calles amplias y arboladas. Entre sus espacios urbanos se destacan la Plaza General Paz, el Parque Cincuentenario y el Paseo Cervantes. La ciudad también cuenta con propuestas gastronómicas, culturales y recreativas para quienes decidan permanecer allí durante el fin de semana.

Cómo llegar desde el Alto Valle

Para los hinchas de Cipolletti, el traslado hasta San Francisco representa un viaje de larga distancia. En auto, las alternativas desde el Alto Valle son tomar la Ruta Nacional 22 hacia el este o la 151 al norte, continuar por los corredores que conectan con La Pampa y avanzar hacia Córdoba por las rutas nacionales que conduzcan a la ciudad mencionada.

El recorrido concreto y la distancia final dependen del itinerario elegido, por lo que conviene revisar el estado de las rutas y planificar las paradas antes de salir. No se trata de un viaje corto: la distancia desde el Alto Valle es de más de 1100 kilómetros.

Otra posibilidad es viajar en ómnibus de larga distancia hacia Córdoba capital y completar desde allí el trayecto hasta San Francisco. El recorrido entre ambas ciudades ronda los 210 kilómetros por ruta, con servicios de transporte terrestre que las conectan.

La sede ya está definida y ahora la atención se concentra en la organización del viaje, la venta de entradas y la presencia de los hinchas. Para Cipo, San Francisco será el escenario de una final decisiva: 90 minutos —y penales, si hace falta— para jugarse el regreso a la Primera Nacional.