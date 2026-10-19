El operativo nocturno para trasladar al condenado por el primer Triple Crimen de Cipolletti fue realizado bajo un importante operativo de seguridad.

Kielmasz, el único condenado por el primer Triple Crimen, fue trasladado a la U5 de Roca

Claudio Rodolfo Kielmasz está condenado a prisión perpetua por el Triple Crimen de Cipolletti y está detenido desde hace aproximadamente tres meses en la Colonia Penal U5 de Roca. Su traslado se realizó durante la noche, en medio de un importante operativo de seguridad, después de haber pasado por distintas cárceles del país.

Desde octubre de 2023, se encontraba detenido en el establecimiento federal de calle Palacios desde la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa . La información sobre su nuevo alojamiento fue comunicada a través del Canal 10. No es la primera vez que cumple parte de su condena en Roca: en abril de 2017 estuvo en la misma cárcel durante aproximadamente 20 días, luego de que la Justicia autorizara un traslado para facilitar el contacto con su familia.

Kielmasz cumple una condena a prisión perpetua por su participación en el secuestro seguido de muerte de María Emilia González, su hermana Paula González y Verónica Villar. Las tres jóvenes fueron asesinadas el 11 de noviembre de 1997 en Cipolletti, en un crimen que conmocionó a todo el país.

En julio de 2001 fue condenado por su participación en los hechos, aunque siempre negó haber cometido las violaciones y los asesinatos.

Qué dicen sus informes psquiátricos

Uno de los aspectos más controvertidos de su situación penitenciaria es el resultado de las evaluaciones realizadas durante sus años de encierro. Distintos informes psicológicos y psiquiátricos identificaron rasgos psicopáticos, dificultades para desarrollar empatía y características manipuladoras de su personalidad. Esas conclusiones fueron consideradas por los tribunales al momento de analizar sus solicitudes para acceder a beneficios penitenciarios.

En 2010, una evaluación forense advirtió sobre rasgos antisociales y dificultades para reconocer los derechos y sentimientos de otras personas. Tres años después, cuando solicitó salidas transitorias, la Justicia volvió a considerar las características de su personalidad y rechazó el pedido.

Kielmasz volvió a la zona aunque no hubo información oficial.

Un dato clave sobre su persona

Uno de los informes más contundentes fue elaborado en 2015 por el psiquiatra Ricardo Risso. El profesional señaló que Kielmasz había aprendido de sus evaluaciones anteriores y seleccionaba cuidadosamente qué aspectos de sus pensamientos y sentimientos mostraba durante las entrevistas. También sostuvo que no era esperable que desaparecieran los rasgos psicopáticos identificados.

En 2016, el juez de Ejecución Juan Pablo Chirinos hizo referencia a los problemas para establecer una relación terapéutica estable con una profesional que debía intervenir en su tratamiento. Las evaluaciones desfavorables continuaron siendo consideradas en posteriores solicitudes de beneficios penitenciarios.

Los informes adversos fueron uno de los obstáculos recurrentes en sus intentos de acceder a salidas transitorias, aunque no todas las evaluaciones realizadas durante su detención tuvieron el mismo resultado.

Crimen de Yanet Opazo

La historia judicial de Kielmasz tiene otro antecedente vinculado con un crimen ocurrido en Cipolletti. El 26 de junio de 1993, Yanet Opazo fue atacada a tiros y murió al día siguiente, mientras que su amiga Claudina Kilapi resultó gravemente herida.

Ambas fueron víctimas de un ataque armado en el barrio Labraña, del que Claudina consiguió sobrevivir.

Durante la investigación, Kielmasz fue señalado como sospechoso y llegó a estar procesado, pero posteriormente resultó sobreseído. En 2006 declaró como testigo en el juicio por el asesinato de Opazo y negó haber cometido el crimen y el ataque a Kilapi.

El único condenado por el triple crimen

Claudio Kielmasz fue condenado a prisión perpetua en 2001 como único responsable, aunque la propia querella y la comunidad sostienen que hubo más personas involucradas y que otras personas partícipes nunca fueron investigadas. Otros nombres vinculados al expediente fueron sobreseídos o quedaron al margen sin explicaciones convincentes.

El juicio también tuvo como acusado a Guillermo González Pino, inicialmente condenado a 18 años, pero el Superior Tribunal de Justicia revocó la sentencia en 2002 y ordenó su liberación. Con el tiempo volvió a ser detenido por otros hechos y en 2022 fue expulsado del país bajo la figura de "extrañamiento".