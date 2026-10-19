Dolor en Catriel por la muerte de una adolescente en el choque de la Ruta 151: Ahora tapan el pozo que causó la tragedia

Enorme pesar en la localidad rionegrina por el fallecimiento de la joven. Adjudican el hecho al mal estado del pavimento. El municipio realizó reparaciones en el lugar.

Luana Natalí Gallardo Leiria falleció el domingo en un choque en la Ruta Nacional 151 cerca de Catriel. Adjudican la tragedia al mal estado del pavimento.

Un gran pesar causó en Catriel el incidente de tránsito ocurrido este domingo en la Ruta Nacional 151 , donde murió una adolescente de 15 años de edad y otras tres personas resultaron heridas, entre ellas su madre.

El siniestro se produjo en horas del mediodía a la altura del kilómetro 100, en proximidades del paraje La Escondida , ubicado a unos 40 kilómetros al sur de la localidad petrolera rionegrina, donde chocaron un Volkswagen Gol color blanco y una camioneta identificada al servicio de la empresa Techin.

Como consecuencia del impacto, perdió la vida Luana Natalí Gallardo Leiria, una joven domiciliada en Catriel. Los primeros testimonios que trascendieron por medios de la región indicaban que el vehículo menor habría intentado esquivar un pozo formado el pavimento, en un sector que presenta serios deterioros en la superficie, con pozos de todos los tamaños y deformaciones.

El auto y la camioneta que chocaron cerca de Catriel, en la Ruta Nacional 151. Falleció una mujer y no se descarta otras personas heridas. Catriel25noticias.com

La hipótesis generó indignación porque el mal estado de la calzada viene siendo un constante motivo de reclamos a Vialidad Nacional, dado que se han registrado innumerables eventos viales con víctimas fatales.

Sin embargo, desde la administración que conduce el presidente Javier Milei se desoyó el pedido, alegando falta de recursos económicos para realizar obras de reparación en el corredor, por donde transita un intenso tránsito vehicular, sobre todo camiones de gran tamaño de la industria petrolera.

Obras de bacheo tras la fatalidad

Las presunciones acerca de las causas del accidente en el que falleció Luana cobraron fuerza luego que el municipio de Catriel dispusiera este lunes arreglos en el sitio donde se registró el choque.

En un comunicado oficial, informaron que se realizaron trabajos de bacheo “en dos sectores críticos de la Ruta Nacional 151, a la altura de los kilómetros 100 y 107, donde el deterioro de la calzada requería una intervención urgente”.

“El estado de la ruta, agravado por la falta de mantenimiento por parte de Vialidad Nacional, genera una creciente preocupación, especialmente tras el trágico siniestro vial ocurrido el pasado domingo, que dejó víctimas fatales”, destacaron las autoridades comunales.

Precisaron que estas tareas “representan soluciones parciales y paliativas frente al estado actual de la ruta” y que, si bien “permiten atender los pozos más críticos, la situación requiere obras de reparación integral que garanticen condiciones adecuadas de circulación y mayor seguridad vial”.

Desde la Municipalidad de Catriel insistieron en la necesidad de que “los organismos competentes impulsen medidas urgentes y soluciones de fondo para dar respuesta a una problemática que afecta diariamente a quienes transitan por esta vía”.

“La Ruta Nacional 151 necesita obras urgentes. El bacheo es una respuesta provisoria; el mantenimiento y la reparación integral son indispensables para mejorar la seguridad vial y prevenir nuevos siniestros”, enfatizaron.

Pesar por el fallecimiento de Luana

La tragedia enlutó a todo Catriel, y las redes sociales se hicieron eco con sentidos mensajes de acompañamiento hacia la familia de la víctima y sus conocidos. La adolescente cursaba el 3 año en el CET (Centro de Educación Técnica) 21, desde donde expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de la menor. El establecimiento educativo dispuso el duelo institucional y cese de actividades durante el lunes. “Acompañamos con profundo cariño a su familia, amigos y compañeros en este doloroso momento, elevando una oración a Dios para que les conceda fortaleza y consuelo ante tan irreparable pérdida”, expresaron.

La intendenta Daniela Salzotto también expresó sus condolencias y su profundo pesar por el fallecimiento de la adolescente. “Acompañamos a su familia, amistades y seres queridos en este momento de inmenso dolor, haciendo llegar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro acompañamiento ante una pérdida tan dolorosa”, manifestó.

Los restos de la joven iban a ser velados en una sala funeraria de Catriel y luego sepultados en el cementerio local.