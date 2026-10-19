Imputaron a los dos robacables detenidos en el barrio Manzanas del Sol y uno quedó preso por sus antecedentes

Habían sido sorprendidos en plena maniobra delictiva tras el aviso de vecinos. El municipio clausuró una chacarita por no respetar la normativa comercial.

Los dos sospechosos de robar cables del alumbrado público en el barrio Manzanas del Sol. Uno quedó preso por sus antecedentes.

Los dos jóvenes detenidos días atrás en un barrio de Cipolletti por intentar robar cables del alumbrado público fueron imputados en una audiencia de formulación de cargos realizada este lunes por la mañana. Uno de ellos quedó en prisión preventiva porque cuenta con antecedentes penales. El otro deberá cumplir con pautas de conducta hasta el juicio.

Según detalló el fiscal Diego Vásquez , el hecho investigado ocurrió el jueves 15 de octubre alrededor de las 18 en la esquina de las calles Carlos Gardel y Matos Rodríguez, en el barrio Manzanas del Sol, aledaño al club Marabunta.

En esa oportunidad, ambos acusados sustrajeron aproximadamente 9 metros de cable del alumbrado público y fueron aprehendidos a los pocos metros por efectivos de la Comisaría 32° con el material en su poder.

El operativo contó con la colaboración de vecinos que advirtieron a los dos sospechosos realizar la maniobra en uno de los postes de luz. Al llegar al lugar, los policías identificaron a dos jóvenes de 23 años y constataron que uno de los postes presentaba un elemento de hierro insertado en su abertura. Además, en la esquina de Antártida Argentina encontraron otro poste con signos de manipulación y el cableado removido.

Durante el procedimiento, los uniformados solicitaron a los sujetos que exhibieran voluntariamente el contenido de una mochila. En su interior encontraron un tramo de cable y dos guantes blancos, elementos que fueron secuestrados. Uno tiene domicilio en Cipolletti y el otro se encuentra en situación de calle.

Antecedentes por violencia familiar

Durante la audiencia realizada este lunes, la fiscalía presentó las evidencias recolectadas y encuadró el hecho bajo la carátula de “robo en grado de tentativa”. Para resguardar el avance de la causa y fundado en el peligro de fuga, el fiscal solicitó que uno de ellos permanezca detenido de forma preventiva hasta el 19 de noviembre, dado que tiene antecedentes de incumplimientos en un legajo por violencia familiar.

Según detalló el fiscal, no cumplió con las pautas impuestas en una suspensión de juicio a prueba que constaba de presentaciones en la comisaría, una prohibición de acercamiento y un resarcimiento económico. Sobre el segundo imputado, el fiscal pidió que fije domicilio y cumpla con presentaciones ante una comisaría.

La defensa pública de los imputados, a cargo de Horacio Briges Doyhenard, no presentó objeciones ante la formulación de cargos ni ante las medidas cautelares solicitadas por la fiscalía. Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de dos meses. Además, dispuso las medidas cautelares tal cual lo solicitó la fiscalía.

El muncipio clausuró una chacarita

Vecinos denunciaron reiterados robos de cables del alumbrado público en distintos sectores de Cipolletti, incluso muy cerca de las comisarías locales. El área de Comercio de la Municipalidad inspeccionó cinco chacaritas y clausuró una ubicada sobre calle Los Caranchos, en el barrio 4 de Agosto. El establecimiento infringía la ley provincial que exige el empadronamiento y la declaración de esta actividad y no contaba con habilitación comercial para el rubro.

Las denuncias por los robos ya fueron presentadas formalmente ante la Justicia, junto con videos y fotografías aportados por los vecinos. La investigación está en marcha y ya estarían identificadas las personas que recorren los barrios sustrayendo cables para venderlos.

Los controles municipales sobre los comercios de metales no ferrosos continuarán, destacaron desde el gobierno comunal. Ante un robo de cables en curso o movimientos sospechosos en postes de alumbrado, se solicita a los vecinos comunicarse de inmediato al 911 o con la comisaría más cercana.