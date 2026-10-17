Aumentó el boleto de Koko en el Valle Medio: cuánto cuesta viajar desde este viernes

Se actualizaron las tarifas para viajar en el trasporte público entre siete localidades rionegrinas. El detalle.

Viajar en el KoKo por el Valle Medio es más costoso desde este viernes.

Los usuarios del transporte público del Valle Medio deberán afrontar un nuevo incremento en el precio de los pasajes de la empresa KoKo . La actualización tarifaria comenzó a regir este viernes 16 de octubre y alcanza a los principales recorridos interurbanos de la región.

El nuevo cuadro de tarifas representa un gasto adicional para los pasajeros que utilizan diariamente los colectivos para trasladarse hacia sus lugares de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud o realizar diferentes trámites personales.

La modificación comprende los servicios que conectan Choele Choel, Lamarque, Luis Beltrán, Pomona, Darwin, Coronel Belisle y Chimpay , localidades que mantienen una importante circulación de pasajeros y dependen de las conexiones interurbanas para garantizar su movilidad.

Cuánto cuesta viajar en Koko desde este viernes

De acuerdo con el cuadro tarifario difundido, uno de los recorridos más económicos es el que conecta Choele Choel con Luis Beltrán, cuyo boleto pasó a costar $2.890 por tramo desde este viernes.

El mismo importe se aplica para viajar entre Choele Choel y Darwin, Pomona y Lamarque, y Lamarque y Luis Beltrán. Se trata de conexiones utilizadas por vecinos que necesitan trasladarse entre localidades cercanas.

En cambio, quienes deban viajar desde Choele Choel hasta Lamarque tendrán que pagar $5.177,19 por pasaje, mientras que el recorrido entre la ciudad cabecera del Valle Medio y Pomona alcanzará los $7.442,01.

Uno de los trayectos más costosos es el que conecta Choele Choel con Chimpay, donde el boleto asciende a $8.836,14. Esta tarifa representa el valor más elevado entre los doce recorridos incluidos en la actualización.

El nuevo cuadro de tarifas de Koko en el Valle Medio

Choele Choel – Pomona: $7.442,01

Choele Choel – Lamarque: $5.177,19

Choele Choel – Luis Beltrán: $2.890,00

Choele Choel – Darwin: $2.890,00

Choele Choel – Coronel Belisle: $5.716,43

Choele Choel – Chimpay: $8.836,14

Pomona – Lamarque: $2.890,00

Pomona – Luis Beltrán: $5.015,42

Lamarque – Luis Beltrán: $2.890,00

Darwin – Coronel Belisle: $3.427,42

Darwin – Chimpay: $6.471,37

Coronel Belisle – Chimpay: $3.117,84

Cuánto deberá gastar por mes un trabajador que utiliza Koko

El aumento tendrá un impacto especialmente importante entre los trabajadores y estudiantes que necesitan utilizar el transporte público durante varios días de la semana para cumplir con sus actividades laborales y educativas.

Por ejemplo, una persona que viaje diariamente entre Choele Choel y Luis Beltrán deberá destinar $5.780 para cubrir los pasajes de ida y vuelta. Durante 22 días laborales, el gasto alcanzará los $127.160 mensuales.

La situación resulta más costosa para quienes deben movilizarse entre Choele Choel y Lamarque. En ese caso, el viaje de ida y vuelta representa un desembolso diario de $10.354,38, equivalente a $227.796,36 mensuales durante 22 jornadas.