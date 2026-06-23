Nuevo aumento del KoKo: cuánto cuesta viajar desde este martes en el Alto Valle

Con autorización de la provincia, el servicio de transporte interurbano actualiza sus cuadros tarifarios para viajar entre ciudades.

Desde este martes, viajar en el KoKo por el Alto Valle es más costoso.

El transporte interurbano en el Alto Valle volvió a sufrir un nuevo ajuste tarifario. Desde las 0 horas de este martes 22 de junio , comenzaron a regir los nuevos valores del servicio de la empresa KoKo , que conecta Cipolletti con Villa Regina y distintas localidades del corredor productivo.

El incremento fue autorizado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de Río Negro , y se formalizó a través de un nuevo cuadro tarifario que ya impacta en el bolsillo de miles de usuarios que utilizan a diario el servicio para trabajar, estudiar o realizar trámites.

Con la actualización vigente, el pasaje en el tramo completo entre Cipolletti y Villa Regina pasó a costar $9265,56 , marcando uno de los valores más altos registrados en el último tiempo.

A su vez, otros recorridos intermedios también reflejan subas significativas:

Cipolletti – General Roca: $4510,75

$4510,75 Cipolletti – Allen: $2793,23

$2793,23 Cipolletti – Fernández Oro: $2713

$2713 Cipolletti – Ingeniero Huergo: $6985,33

$6985,33 Cipolletti – Cervantes: $4946,91

El esquema tarifario se organiza por tramos, por lo que los valores varían según la distancia recorrida, aunque todos registran incrementos respecto al cuadro anterior.

ECP COLECTIVOS (2) Es el segundo aumento del año que se registra en el servicio interurbano que opera el KoKo. Estefania Petrella

Subas en toda la traza del Alto Valle

El aumento no solo impacta en quienes viajan desde Cipolletti, sino también en el resto de las combinaciones entre localidades. Por ejemplo:

General Roca – Villa Regina: $6101,71

$6101,71 Allen – Villa Regina: $8135,61

$8135,61 Ingeniero Huergo – Villa Regina: $2824,87

$2824,87 Cervantes – Villa Regina: $3954,81

Incluso los tramos más cortos, como entre localidades cercanas, también superan los $2700, consolidando un piso tarifario elevado para los usuarios frecuentes.

Un nuevo golpe al bolsillo

Este incremento se suma a una serie de aumentos que se vienen aplicando en el servicio interurbano del Alto Valle desde 2025. La actualización constante de tarifas responde a la estructura de costos del sistema, pero también genera preocupación entre los pasajeros que dependen diariamente del transporte público.

En muchos casos, trabajadores y estudiantes deben realizar viajes diarios entre ciudades como Cipolletti, Allen, Roca o Regina, lo que implica un gasto mensual cada vez más difícil de sostener.

Por ejemplo, un trabajador que viaje todos los días entre Cipolletti y General Roca deberá afrontar un costo que supera ampliamente los $90.000 mensuales solo en transporte, considerando dos pasajes por jornada laboral.

cuadro traifario koko junio 2026 El cuadro tarifario se exhibe en las boleterías de las bases del KoKo.

Un servicio clave sin alternativas

El servicio de KoKo es uno de los principales medios de transporte interurbano en la región, con escasas alternativas equivalentes en términos de cobertura y frecuencia. Esto hace que los usuarios queden prácticamente cautivos del sistema, sin demasiadas opciones frente a los aumentos.

Además del impacto económico, persisten reclamos vinculados a la calidad del servicio, frecuencias y condiciones de viaje, aspectos que suelen quedar en segundo plano frente a la discusión tarifaria.

Una de las alternativas que se espera poder concretar en el corto plazo, es el traspaso del Tren del Valle que pasaría a la órbita del Tren Patagónico y que éste podrá ampliar los recorridos actuales entre localidades, dando de esta forma una nueva opción para el transporte y abaratamiento de los costoso que afrontan a diario quienes deben movilizarse.