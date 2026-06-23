Cómo se encuentran los heridos del impresionante choque múltiple ocurrido en General Roca

Fueron víctimas del siniestro entre tres vehículos ocurrido en proximidades de un barrio ubicado en al zona de chacras de la localidad rionegrina. Desde el hospital púiblico destacaron la labor desplegada por su personal.

Mientras aún no se había esclarecido como ocurrió, sigue la conmoción por el gravísimo choque entre tres vehículos registrado este lunes al mediodía en la zona del barrio Chacramonte ubicado al suroeste de General Roca y que dejó como saldo a siete personas heridas de distinta magnitud.

El siniestro vial generó una gran conmoción por la violencia con que se produjo e hizo poner en marcha un operativo de emergencia con la participación de policías, bomberos y personal de Salud.

Los lesionados fueron trasladados al hospital Francisco López Lima donde recibieron las primeras atenciones. Con el correr de las horas se fue conociendo el estado en que se encontraban.

Hospital General Roca Francisco Lopez Lima.jpg El hombre agredido de un ladrillazo en la cabeza continúa internado en el hospital de General Roca. Archivo

La directora del establecimiento hospitalario, Susana Marezi informó que una de las personas involucradas presentó lesiones de mayor complejidad y debió ser derivada a una institución privada.

“El más comprometido lo acabamos de derivar al Juan XXIII por un neumotórax, trauma de tórax con fracturas costales. Ese es el más complicado, pero está estable”, precisó la profesional al sitio ANRoca.

En tanto que el resto de los heridos permanece estable y continúa bajo seguimiento médico. Ninguno había presentado, hasta el momento, complicaciones que requieran una derivación de mayor complejidad, precisó Marezi.

La escena del choque

Según confirmaron fuentes policiales, el hecho se produjo alrededor de las 12:10 en la intersección de callesJosé Adaro y Nahuel Huapi, dentro de la jurisdicción del Destacamento Especial 177° de Chacramonte.

Por causas que todavía son materia de investigación, tres vehículos resultaron involucrados en el fuerte impacto, entre ellos una camioneta Rastrojero y una camioneta Ford.

Cuando llegaron los primeros efectivos se encontraron en el lugar con una imagen catastrófica: varias personas lesionadas, entre ellos niños y los rodados prácticamente destrozados, incluso uno de ellos a punto de caer a un canal. Mientras que todo el entorno estaba plagado de vidrios, plásticos, chapas y otros materiales que habían desprendido los vehículos.

En paralelo, Bomberos colaboró en las tareas de rescate mientras personal del Gabinete de Criminalística comenzó a trabajar sobre la escena para intentar reconstruir la mecánica del siniestro y si hubo responsabilidades entre los conductores.

Destacan la labor del equipo hospitalario

La actuación de los profesionales médicos del hospital roquense fue elogiada por las autoridades del establecimiento público. Desde la dirección se emitió un comunicado en el que reconocieron la atención y respuestas brindadas a los pacientes por el equipo de trabajo. Expresaron su "profundo y sincero agradecimiento" ante "el despliegue técnico y la calidad humana" expuesto ante la emergencia.

La distinción incluyó al personal del SIARME y a los choferes de las ambulancias por la rápida respuesta. También a los médicos y enfermeros de Emergencias y de la Unidad de Terapia Intensiva por su profesionalismo; y también al personal técnico, administrativo y de apoyo, que “sostuvo el funcionamiento de los sectores críticos durante toda la contingencia”.