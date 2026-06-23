Los acusaron de armar un escándalo en un festejo popular de Navidad y un video fue revelador

Efectivos del COER detuvieron a dos jóvenes tras una celebración realizada en la plaza central de una localidad del Valle Medio. Les recriminaban que no se querían retirar y que se resistieron al arresto. Una prueba fílmica resultó clave.

La fiesta de Navidad se realizaba en la plaza central de Luis Beltrán, pero terminó con incidentes entre la policía y dos jóvenes.

Dos jóvenes amigos que habían asistido a los festejos de la última Navidad en un encuentro popular que se realizaba en la plaza principal ubicada en pleno centro de Luis Beltrán , la localidad del Valle Medio rionegrino, fueron detenidos acusados de protagonizar un violento conflicto con la policía.

Según les reprocharon, los hechos ocurrieron alrededor de las 6:30 cuando había salido el sol y el personal del COER -Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate- que custodiaba el acontecimiento, comenzó a pedir al público que se retirara.

Sin embargo, Falcon Fernández y Denis Ayuso se negaron. El primero de ellos “levantó la voz y propinó agravios a los efectivos”, alentando al resto de los asistentes a sumarse a la rebelión. El mismo joven siguió discutiendo con los uniformados, por lo que procedieron a su detención. Pero ahí interino Ayuso intentando evitar que apresaran a su amigo, pero también fue arrestado.

Acusados por una falta contravencional

Ambos hombres fueron imputados por cometer una falta contemplada en el Código Contravencional provincial, por lo que la denuncia realizada por el personal policial fue enviada para la continuidad de su tratamiento al Juzgado de Paz local. Puntualmente les adjudicaron haber transgredido el Artículo 40, que sanciona con trabajos comunitarios o multas económicas a quien provocase “agresiones en la vía pública”.

Desde la dependencia judicial convocaron a ambos para que brindaran su versión y ejerzan su defensa. Ayuso se presentó el 4 de febrero de este año y negó los hechos que les atribuyeron.

Reconoció que esa madrugada llegaron ambos a la plaza, pero cuando iban cruzando la calle efectivos del COER los interceptaron y les pidieron que se retiraran. Sin embargo, aseveró, hubo un “intercambio de palabras” con su amigo cuando fue a “dejar el vaso en el piso” y lo redujeron.

Plaza Luis Beltrán 2

Por eso él intentó intervenir y también lo detuvieron. Pero en su declaración aclaró que “en ningún momento fue agresivo ni se resistió”.

En tanto que Fernández también brindó un testimonio similar y desmintió la acusación. Aseguró que “no tuvo una conducta agresiva hacia personal del COER” y que, de hecho, “no alcanzaron ni a cruzar la calle para llegar a la plaza, dado que los interceptaron solicitándoles que se retiren del lugar”.

De todos modos, admitió que se negó a retirarse y coincidió con su amigo que cuando fue a dejar en el piso un vaso que llevaba fue parado por dos efectivos del COER. También dijo que él iba a ver es a su hermana de 17 años que estaba con otros amigos, pero que “no hubo ningún tipo de tumulto dado que había pocas personas”.

Imágenes clave

Además de haber prestado declaración, los imputados aportaron como prueba de su inocencia dos videos filmados por otra persona “donde se ve el momento de la detención de ambos, no evidenciándose en el momento actitud de resistencia”, expresa el documento judicial conocido recientemente.

Por ese motivo en el Juzgado de Paz se resolvió que en base a los datos aportados en la causa “no surgen elementos que permitan determinar” que los dos jóvenes “hayan cometido una infracción admisible en las previsiones del artículo 40 del Código Contravencional”, referida a “conductas agresivas, ejercidas en la vía pública y que representen un riesgo para una persona”.

Por tal motivo y “ante la de inexistencia de una conducta que pueda tipificarse” dentro de la normativa, ambos amigos fueron absueltos dado que se concluyó que “no ha existido ni conducta de agresión física ni incitación a disturbios”.