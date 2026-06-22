Alerta en Bariloche: confirman caso de hantavirus e investigan contagio de persona a persona

La paciente es pareja de un hombre que ya sufrió la enfermedad y no habría estado expuesta a zonas de riesgo. La enfermedad contagiada, principalmente, por roedores.

La dirección del Hospital Ramón Carrillo confirmó un nuevo caso de hantavirus registrado en la ciudad de Bariloche . Se trata de una mujer mayor de edad, quien es esposa de un paciente que cursó internación por la misma enfermedad hace aproximadamente 45 días en el Hospital Zonal Bariloche y que ya recibió el alta médica.

A pesar de que el tiempo transcurrido supera los márgenes habituales, las autoridades sanitarias locales mantienen como principal hipótesis la transmisión de persona a persona.

Según informaron las autoridades médicas, la paciente había cumplido de manera estricta el período de aislamiento preventivo de 21 días indicado para los contactos estrechos. Durante ese lapso, no presentó sintomatología y tampoco se había reintegrado a sus tareas laborales.

Sin embargo, en los últimos días comenzó con un cuadro clínico que inicialmente se atribuyó a una infección urinaria. Posteriormente, la mujer manifestó fiebre, mialgias y tos, lo que motivó la inmediata activación de los protocolos sanitarios correspondientes. El diagnóstico de hantavirus fue confirmado fehacientemente a través de los análisis de laboratorio.

Actualmente, la paciente se encuentra internada en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Zonal Bariloche por razones de precaución y para un monitoreo estricto. Su estado general es estable, permanece en una habitación aislada con todas las medidas de bioseguridad y utiliza una máscara de oxígeno debido a que presentaba una saturación deficiente.

La hipótesis del contagio de persona a persona

El jefe de Epidemiología del Hospital Zonal, Rodrigo Bustamante, detalló en diálogo con Radio Seis que se están realizando las acciones de control de foco y el seguimiento de los contactos estrechos según dictan los protocolos vigentes.

El especialista aclaró que, si bien el período de incubación y contagio entre personas suele manifestarse en una ventana de 15 a 20 días, existen excepciones que pueden superar los 40 días.

"En principio esta sería la teoría principal. Quedaría por descartar que se haya contagiado en su domicilio en los días posteriores, pero sería más raro", señaló Bustamante.

La sospecha del contagio interhumano toma fuerza tras evaluar las condiciones ambientales. Cuando se detectó el primer caso (el esposo de la paciente), los equipos de salud inspeccionaron el lugar y determinaron que los factores de riesgo eran muy puntuales y se limitaban a un galpón, descartando peligro en el domicilio en sí.

Hantavirus

Lo llamativo del escenario actual es que la mujer no estuvo en contacto con ambientes de riesgo. "Esto es lo raro y lo que nos hace pensar en el contagio interhumano, pero tenemos que investigar todavía. Hay que tomar en consideración todas las opciones", advirtió el epidemiólogo, remarcando además que el virus se puede contraer a lo largo de todo el año.

"Es una enfermedad con la que siempre hay que estar atento y, lamentablemente, vamos aprendiendo cosas nuevas", reflexionó el médico, concluyendo que el hantavirus es una enfermedad endémica de la región y que, aunque se registran pocos casos al año, el peligro es latente: "Uno siempre piensa que le va a pasar al otro y no se cuida".

Medidas de prevención fundamentales

Ante la confirmación de este caso, desde el Hospital Zonal Bariloche reiteraron a la comunidad las recomendaciones esenciales para evitar la exposición al virus:

Ingreso a espacios cerrados: Al entrar a galpones, depósitos, espacios que hayan permanecido sin ventilación o al buscar leña, es obligatorio ingresar con barbijo N95 .

Actividades al aire libre: Si se realiza recolección de hongos o caminatas, se deben evitar las zonas con vegetación muy densa o bien utilizar el barbijo N95.

Las autoridades recordaron que este elemento de protección es crucial, ya que evita de forma directa la respiración de las partículas virales suspendidas en el aire, que son la principal vía de transmisión de la enfermedad. El centro de salud continuará informando sobre la evolución de la paciente en los próximos días.