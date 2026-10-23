Alberto Weretilneck: "Río Negro está viviendo su tercer acto fundacional"

El gobernador aseguró que Río Negro atraviesa “un tercer acto fundacional” de su historia, impulsado por las grandes inversiones energéticas que están transformando la estructura productiva.

Alberto Weretilneck participó de un encuentro en la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Bariloche.

El gobernador Alberto Weretilneck aseguró que Río Negro atraviesa “un tercer acto fundacional” de su historia, impulsado por las grandes inversiones energéticas que están transformando la estructura productiva. Durante un encuentro de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) en Bariloche , planteó que esta nueva etapa representa “una oportunidad histórica” para generar infraestructura , desarrollar nuevas industrias y garantizar que el crecimiento se traduzca en empleo y oportunidades para los rionegrinos .

El mandatario participó del encuentro “Construyamos Patagonia” , donde compartió el panel “Visión y desarrollo para una región estratégica” con el presidente de Camarco, Gustavo Weiss . Allí expuso la visión provincial sobre el desarrollo energético , el papel de la infraestructura y las condiciones necesarias para aprovechar las inversiones que están llegando a la Patagonia .

Weretilneck comparó el presente con otros dos grandes momentos que marcaron la historia de Río Negro: la construcción de los sistemas de riego , que dieron origen al desarrollo agrícola del Alto Valle ; y la llegada del ferrocarril , que permitió integrar el territorio y conectar el Atlántico con la Cordillera.

Ahora, con los proyectos de exportación de petróleo y gas de Vaca Muerta, consideró que la provincia está protagonizando “el tercer acto fundacional” de su historia.

Empleo, capacitación y oportunidades para los rionegrinos

Uno de los aspectos centrales de la exposición fue el impacto de las inversiones sobre el empleo, particularmente en la industria de la construcción. Weretilneck describió un escenario cercano al pleno empleo en determinados oficios y especialidades vinculados a los megaproyectos, que genera nuevas oportunidades para trabajadores y plantea el desafío de ampliar la disponibilidad de mano de obra calificada.

“Los proyectos obligan también a la capacitación y a la formación”, sostuvo el Gobernador, y destacó que más de 600 trabajadores vinculados a VMOS mejoraron su formación profesional. También mencionó el inicio de nuevas capacitaciones para soldadores especializados, destinadas a cubrir tareas que hasta ahora requieren personal extranjero por la falta de experiencia local.

El mandatario defendió la prioridad para los trabajadores rionegrinos y remarcó que las inversiones deben generar oportunidades para las empresas de la provincia. En ese sentido, fue contundente al referirse a los servicios que pueden prestarse localmente: “Una empresa de ambulancias tiene que ser de la provincia rionegrina”, ejemplificó, y extendió el mismo criterio a otras actividades contratadas por los grandes proyectos.

Reconoció, además, que las PYMES provinciales están acostumbradas a trabajar en sectores como el turismo, la fruticultura, los servicios y la obra pública, pero ahora enfrentan el desafío de incorporarse a proyectos de una magnitud inédita. Por eso, destacó la importancia de preparar al entramado empresarial para competir, generar vínculos con las grandes compañías y aprovechar las oportunidades que abre esta nueva etapa.

De exportar energía a generar nuevas industrias

Weretilneck explicó que el objetivo de Río Negro no es limitarse a ser la salida al mundo del petróleo y el gas de Vaca Muerta. La estrategia provincial busca aprovechar la infraestructura energética para agregar valor a los recursos, atraer inversiones industriales y desarrollar nuevas actividades económicas.

En ese marco, repasó las iniciativas vinculadas a la futura Zona Franca en el área de los grandes proyectos energéticos y la planificación de un puerto logístico internacional, concebido como una plataforma para nuevos emprendimientos industriales y comerciales.

El Gobernador planteó que el desafío es transformar la llegada de grandes capitales en capacidades productivas permanentes, para que el crecimiento no termine cuando concluyan las obras, sino que deje empresas más competitivas, trabajadores capacitados y nuevas actividades económicas en Río Negro.

Infraestructura para una provincia que está cambiando

Otro de los ejes centrales fue la necesidad de adaptar la infraestructura provincial al crecimiento productivo. Ante los representantes de la construcción, Weretilneck advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales 22 y 151 y el aumento del transporte pesado asociado a Vaca Muerta, que exige soluciones inmediatas y una planificación de largo plazo.

En ese contexto, repasó el plan provincial de intervención sobre ambos corredores, con una primera etapa de reparaciones y mejoras de seguridad vial, una segunda instancia de obras estructurales mediante financiamiento internacional y el diseño de un nuevo sistema vial para el Alto Valle.

El mandatario explicó que el crecimiento del transporte de cargas obliga a repensar la circulación regional, con alternativas que permitan separar el tránsito pesado vinculado a la actividad energética de los desplazamientos cotidianos de la población.

También destacó el papel que puede cumplir el ferrocarril en este nuevo escenario. “La solución a la movilidad no está únicamente en las rutas, sino que el tren puede jugar un factor fundamental”, afirmó, al referirse a los proyectos de conectividad ferroviaria y a la posibilidad de desarrollar un servicio interurbano con Neuquén.

Un Estado preparado para competir por inversiones

Durante su exposición, Weretilneck sostuvo que las grandes inversiones necesitan estabilidad política, previsibilidad jurídica, seguridad económica y acuerdos sociales que permitan garantizar su continuidad.

Explicó que Río Negro estableció mecanismos para dar respaldo legal a los compromisos asumidos con las empresas, al tiempo que destacó la importancia del consenso entre el Estado, los sectores productivos, los trabajadores y la sociedad. También remarcó que el desarrollo energético debe realizarse con controles ambientales y protección del Golfo San Matías.

En ese marco, planteó que la transformación también exige adaptar el funcionamiento del propio Gobierno a las necesidades de proyectos de gran escala, agilizando procedimientos y generando condiciones para atraer inversiones. “Nosotros como Estado provincial también tenemos que ser eficientes”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que el próximo gran desafío será “la competencia entre las provincias”, a partir de la capacidad de cada jurisdicción para ofrecer infraestructura, reglas claras, promoción industrial y condiciones adecuadas para el desarrollo privado.

La jornada también contó con la participación de la Secretaria de Estado de Energía y Ambiente, Andrea Confini, quien compartió un panel sobre infraestructura y desarrollo energético con el vicepresidente de Infraestructura de YPF, Gustavo Gallino.