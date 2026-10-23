La comunidad judicial y académica expresó sus condolencias por el fallecimiento de Graciela Ferrer, quien desarrolló una destacada trayectoria profesional en la provincia y trabajó en la resolución pacífica de conflictos.

Dolor por la muerte de reconocida abogada de Río Negro: "Qué brille para ella luz eterna"

La muerte de Graciela Ferrer generó expresiones de pesar entre sus allegados y en distintos ámbitos de la comunidad. Sus amigos la despiden con dolor, mientras que desde la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) también manifestaron sus condolencias.

Ferrer fue una reconocida abogada y mediadora de Río Negro . Desarrolló su actividad profesional en la Cuarta Circunscripción Judicial, donde intervino en procesos de mediación vinculados con conflictos familiares y civiles.

Parte de su labor se llevó adelante en el Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (CIMARC) de Cipolletti y en la delegación de Cinco Saltos . En ese ámbito, se desempeñó como mediadora prejudicial y conciliadora, con participación en instancias orientadas a alcanzar acuerdos mediante el diálogo entre las partes.

Por su parte, la comunidad de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo lamentó su fallecimiento y acompañó a su familia en este difícil momento. En particular, expresó sus condolencias a Bruno Cardelli, hijo de Ferrer y docente del Departamento de Estadística de esa casa de estudios.

Las muestras de afecto y los mensajes de despedida reflejan el pesar por la pérdida de una profesional que desarrolló su carrera en el ámbito jurídico de Río Negro.

Por su parte el Colegio de Abogados del Alto Valle Oeste hizo llegar su condolencias a familiares y amigos en este doloroso momento:

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Emotivas muestras de afecto y mensajes de la comunidad

Tras conocerse la noticia compartida por su entorno familiar, las redes se llenaron de mensajes de condolencias y recuerdos. "Lo que se le va a extrañar, ojalá le llegue a sus hijos y familia todo el cariño que ella dió al resto" expresaron.

Otro de los mensajes señala. "Espero que su familia reciba nuestros mensajes y recuerdos. Se ha ido una gran profesional, generosa colega a quien deseo recordar con ese humor tan especial, siempre haciendonos reír un poco. Recordarla así con lo que ha dejado en cada uno/a!

Una de sus colegas posteó: "Te vamos a extrañar Gra, gran madre, compañera, amiga, y sobre todo una excepcional profesional defensora de la mediacion".