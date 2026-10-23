Autos eléctricos e híbridos podrían pagar menos impuestos en Río Negro: cuáles serían los beneficios

Para impulsar la movilidad sustentable, reducir emisiones y promover las inversiones, la Legislatura rionegrina ya cuenta con un proyecto que buscará su debate.

Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro propone implementar importantes beneficios impositivos para vehículos eléctricos e híbridos , con el objetivo de fomentar la movilidad sustentable, reducir las emisiones contaminantes y promover inversiones en infraestructura de recarga.

La propuesta apunta tanto a los propietarios de automóviles con tecnologías menos contaminantes como a las empresas interesadas en desarrollar infraestructura energética. También contempla posibles beneficios en peajes y herramientas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas.

El proyecto fue impulsado por los legisladores Claudio Doctorovich, María Mc Kidd, Gabriela Picotti, Santiago Ibarrolaza, Daniel Sanguinetti, Martina Lacour y Marcela González Abdala, quienes buscan complementar la legislación provincial vigente sobre movilidad sostenible mediante nuevos incentivos económicos.

Descuentos de hasta el 100% en los impuestos para autos eléctricos

Uno de los principales cambios que propone la iniciativa está relacionado con el Impuesto a los Automotores, que podría reducirse considerablemente durante el ejercicio fiscal 2027, dependiendo de la tecnología utilizada por cada vehículo.

Según el texto presentado, los autos exclusivamente eléctricos y aquellos impulsados mediante celdas de combustible de hidrógeno quedarían completamente exentos del tributo provincial. Esto representaría una reducción del 100% en el impuesto automotor durante ese período.

En el caso de los vehículos híbridos eléctricos enchufables, que combinan motores eléctricos y de combustión y permiten recargar sus baterías mediante conexiones externas, el proyecto establece una exención equivalente al 75% del impuesto.

Por otra parte, los automóviles híbridos no enchufables, que utilizan sistemas eléctricos complementarios sin necesidad de conectarse a una estación de carga externa, accederían a una reducción del 50% en el tributo automotor.

Para acceder a estos beneficios, los propietarios deberán acreditar la categoría tecnológica de sus vehículos mediante documentación oficial del fabricante o importador. También deberán presentar los registros correspondientes que permitan verificar las características técnicas exigidas por la normativa.

Agustín Martínez.

Incentivos para instalar estaciones de carga eléctrica

La propuesta legislativa también busca resolver uno de los principales desafíos para la expansión de la movilidad eléctrica: la disponibilidad de infraestructura que permita recargar los vehículos en diferentes localidades y corredores viales.

En ese sentido, establece que entre 2027 y 2031 inclusive quedarían exentos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos los ingresos provenientes exclusivamente del servicio de recarga eléctrica prestado en estaciones debidamente habilitadas dentro del territorio provincial.

Además, contempla una exención del Impuesto de Sellos para los contratos e instrumentos vinculados con obras, provisión e instalación de equipos destinados a construir, poner en funcionamiento o ampliar estaciones de recarga eléctrica.

Este último beneficio alcanzaría a los instrumentos celebrados entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2036, estableciendo un período de diez años para incentivar nuevas inversiones.

La iniciativa también habilita al Poder Ejecutivo provincial a promover el acceso de micro, pequeñas y medianas empresas a líneas de crédito y mecanismos de garantía destinados a financiar proyectos de infraestructura de recarga.

Prioridad para rutas turísticas y localidades con poca infraestructura

Entre los criterios establecidos para orientar las inversiones, el proyecto propone priorizar aquellos desarrollos que permitan ampliar la disponibilidad de puntos de recarga de acceso público en corredores interurbanos y turísticos de Río Negro.

También tendrán prioridad las localidades que actualmente presenten una cobertura insuficiente de infraestructura eléctrica para vehículos, con el propósito de favorecer una distribución territorial más equilibrada de las futuras estaciones.

Sin embargo, el acceso al financiamiento no sería automático. Los mecanismos dependerán de los programas existentes, la evaluación técnica y económica de cada proyecto y la disponibilidad presupuestaria de los organismos provinciales correspondientes.

Los autos eléctricos también podrían quedar exentos de pagar peajes

Otro de los beneficios contemplados está relacionado con la posibilidad de establecer exenciones en el pago de peajes para los vehículos eléctricos e híbridos incluidos dentro de las categorías previstas por la iniciativa.

La medida podría aplicarse sobre rutas o tramos de competencia provincial, siempre que existan las facultades legales y contractuales necesarias para implementar este tipo de beneficios sin vulnerar los acuerdos vigentes.

En cuanto a las rutas nacionales, cualquier exención requerirá la conformidad de la autoridad nacional competente. Por lo tanto, la eventual aprobación de la ley provincial no garantizaría automáticamente la eliminación de esos pagos.

Finalmente, la iniciativa establece un sistema de seguimiento para evaluar sus resultados. La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro deberá publicar anualmente información sobre beneficiarios, montos de las exenciones, estaciones de recarga alcanzadas e inversiones promovidas.

Este trabajo se realizará en coordinación con la autoridad de aplicación de la Ley M Nº 5545, vinculada con la movilidad sostenible. El objetivo será contar con información pública que permita conocer el alcance económico y territorial de los incentivos.