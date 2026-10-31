BioArgentina 2026 llega por primera vez a la Patagonia: convocan a empresas de Río Negro

El encuentro reunirá a referentes nacionales e internacionales del sector científico, tecnológico y productivo. Habrá conferencias, rondas de negocios y oportunidades de inversión. La participación será gratuita, con cupos limitados.

BioArgentina 2026 tendrá su encuentro en Bariloche. Invitan a empresas y científicos a sumarse.

La ciudad de San Carlos de Bariloche será sede de uno de los encuentros más importantes del país vinculados con la biotecnología, la ciencia y la innovación . El próximo 11 de noviembre se desarrollará BioArgentina 2026 , una propuesta que reunirá a empresas, investigadores, emprendedores e inversores.

El Gobierno de Río Negro, a través de la Agencia de Desarrollo Económico, lanzó una convocatoria destinada a las empresas de la provincia para participar de esta actividad, que tendrá inscripción gratuita y ofrecerá oportunidades de vinculación comercial y tecnológica.

El encuentro se realizará en el Sheraton Bariloche Hotel y marcará un hecho significativo para la región, ya que será la primera vez que este evento nacional se desarrolle en la Patagonia , con una agenda orientada al desarrollo productivo.

Organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología (CAB), la actividad celebrará su decimotercera edición bajo el lema “Conocimiento que crea valor”, con el objetivo de conectar el trabajo científico con las necesidades de las industrias y los mercados.

Una oportunidad para las empresas de Río Negro

La convocatoria está dirigida a empresas, startups, emprendedores, investigadores e inversores que busquen ampliar sus contactos, conocer experiencias innovadoras y explorar posibilidades de colaboración con otros actores del ecosistema científico, tecnológico y empresarial.

Desde la Agencia de Desarrollo Económico destacaron la importancia de aprovechar estos espacios para fortalecer las capacidades productivas provinciales y generar nuevas oportunidades de negocios mediante la incorporación de conocimientos, herramientas tecnológicas y desarrollos científicos.

La propuesta también permitirá conocer experiencias de empresas que lograron transformar investigaciones en soluciones comerciales, un proceso que representa uno de los principales desafíos para quienes trabajan en el desarrollo de proyectos biotecnológicos.

Conferencias internacionales y el potencial de la Patagonia

La jornada comenzará a las 8:30, con las acreditaciones de los participantes. Posteriormente, se desarrollarán conferencias, paneles y espacios de intercambio enfocados en los desafíos de transformar los conocimientos científicos en soluciones innovadoras con potencial comercial.

Uno de los momentos destacados será el panel “Patagonia Biotech”, que buscará visibilizar las capacidades científicas y los desarrollos biotecnológicos de la región, además de promover el intercambio de experiencias entre distintos sectores.

El programa también contará con una conferencia internacional a cargo de Elik Chapnik, CEO de Yeda, la organización de transferencia tecnológica del Weizmann Institute of Science de Israel, una institución vinculada con la investigación científica.

Además, se realizarán paneles dedicados al recorrido de las startups hacia el mercado y a las experiencias de compañías que lograron establecer vínculos entre la investigación, la innovación tecnológica y la producción.

Rondas de negocios para generar contactos e inversiones

Entre las actividades principales se encuentran las BioRondas de Negocios, que se desarrollarán entre las 14:30 y las 17:30, mediante encuentros individuales, breves y coordinados previamente entre empresas, emprendedores, investigadores, startups e inversores.

Este espacio tendrá como finalidad facilitar contactos estratégicos, promover alianzas comerciales y conectar las capacidades científicas disponibles con las necesidades concretas de los sectores productivos interesados en incorporar innovación a sus actividades.

Las reuniones también permitirán explorar oportunidades de transferencia tecnológica, inversión y desarrollo de proyectos, tres aspectos fundamentales para impulsar iniciativas que puedan convertirse en nuevos productos, servicios o soluciones destinadas al mercado.

Desde el Ejecutivo provincial invitaron especialmente a las firmas rionegrinas a participar de estas instancias, con la intención de ampliar sus redes comerciales y conocer alternativas que contribuyan al crecimiento y la competitividad de sus actividades.

Cómo inscribirse en BioArgentina 2026

La participación en BioArgentina 2026 será gratuita, aunque se requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados. La convocatoria está abierta a los distintos actores interesados en vincularse con el ecosistema biotecnológico nacional.

Las empresas y personas interesadas podrán consultar el programa completo, conocer las actividades previstas y completar el formulario de inscripción a través del sitio oficial del encuentro: www.bioargentina.com.ar.