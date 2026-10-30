De Bariloche a Comallo: así será el nuevo plan regional para erradicar los basurales a cielo abierto

Habrá una inversión superior a los $1.400 millones, la Provincia activó los estudios para implementar un nuevo esquema regional de tratamiento de residuos.

Con el objetivo de transformar de raíz el sistema de recolección, procesamiento y disposición final de la basura , el gobernador Alberto Weretilneck entregó hoy al intendente de Bariloche , Walter Cortés , la carta oficial de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) que confirma el financiamiento para los estudios técnicos del proyecto.

La propuesta proyecta una inversión superior a los $1.400 millones para diseñar una solución integral y de largo plazo. El nuevo esquema no solo abarcará a Bariloche , sino que sumará a las localidades de Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo bajo un modelo de gestión coordinado, superando las respuestas aisladas para abordar una problemática compartida en la región.

El plan provincial dará continuidad y escala regional a las tareas que la comuna barilochense viene ejecutando de forma local, tales como la habilitación de nuevas celdas sanitarias y la separación progresiva de desechos . Tras la declaración de elegibilidad por parte del organismo internacional, los estudios de factibilidad e ingeniería ya quedaron formalmente incorporados al plan de adquisiciones.

Durante el encuentro, Weretilneck subrayó la trascendencia del acuerdo para responder a una demanda histórica de la zona cordillerana. "Después de 30 años de promesas, de mentiras, de ideas que nunca se cumplieron, hoy vamos a dar una solución definitiva", enfatizó el Mandatario al referirse a la compleja situación ambiental del vertedero.

Por su parte, Cortés destacó el trabajo que viene realizando el Municipio y la importancia de esta nueva etapa. "Empezamos con las celdas, empezamos a separar la basura. Estamos hoy con el Gobernador con algo importantísimo: proyección hacia el futuro", sostuvo.

Esta decisión es resultado de las gestiones impulsadas por el Gobernador Weretilneck durante la Argentina Week, realizada en octubre en París, donde se consolidó la cooperación con la AFD para financiar soluciones ambientales de largo plazo en Río Negro.

VAMOS A DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA HISTÓRICO DEL VERTEDERO DE BARILOCHEEl vertedero de Bariloche es un problema que lleva décadas y necesita una solución definitiva. Y estamos trabajando para lograrla.Junto al intendente Walter Cortés estamos trabajando para dar una solución definitiva al problema del vertedero. La Municipalidad ya viene avanzando con las tareas urgentes y, entre el Municipio y la Provincia, sumamos esfuerzos para construir una respuesta integral y de largo plazo para Bariloche y toda la región.Con una inversión prevista de más de $1.400 millones, avanzamos en las gestiones ante la Agencia Francesa de Desarrollo para financiar los estudios que permitirán diseñar un nuevo sistema regional de gestión de residuos para Bariloche, Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo.Hoy le entregué a Walter la carta oficial del organismo internacional, que declaró elegible esta iniciativa. Vamos a planificar un sistema que contemple la recolección, separación, tratamiento y disposición final de los residuos.Y no nos vamos a quedar en los estudios. Desde la Provincia también vamos a impulsar el financiamiento de las obras necesarias para concretar esta transformación.Queremos una Bariloche que crezca, que cuide sus paisajes, que proteja el ambiente y que mejore la calidad de vida de sus vecinos.Sabemos que falta. Pero tenemos rumbo: trabajar juntos, resolver lo urgente y avanzar con las soluciones de fondo que nuestra gente espera desde hace décadas.Río Negro tiene rumbo. Y vamos para adelante. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 30, 2026

Una solución regional para un desafío de décadas

El nuevo esquema permitirá estudiar y definir cómo se recolectarán los residuos, qué mecanismos de separación y clasificación se implementarán, cuáles serán los tratamientos iniciales y dónde se ubicará el sitio definitivo de disposición final. Cada una de estas decisiones será parte de un sistema integrado, pensado para responder a las necesidades actuales y al crecimiento futuro de las localidades involucradas.

La decisión provincial parte de una premisa: un problema de dimensión regional necesita una respuesta regional. Por eso, la propuesta busca superar las soluciones aisladas y establecer un modelo de gestión coordinado, sostenible y con capacidad de proyectarse durante las próximas décadas.

Además, el compromiso del Gobierno Provincial no termina con los estudios. La Provincia también asumirá la responsabilidad de impulsar el financiamiento necesario para concretar el nuevo sistema que surja de esta planificación, convirtiendo los resultados técnicos en infraestructura y soluciones concretas para la población.

Este proyecto forma parte de una visión más amplia del desarrollo de Río Negro: acompañar el crecimiento de las ciudades con inversiones, infraestructura y servicios que permitan mejorar la calidad de vida, proteger el ambiente y preparar a la provincia para el futuro.

Bariloche y la región tienen por delante una oportunidad histórica: dejar de administrar un problema para comenzar a construir una solución definitiva. Con planificación, cooperación entre municipios y decisión política, Río Negro da un paso fundamental para transformar uno de los mayores desafíos ambientales de la región en una política pública de largo plazo.