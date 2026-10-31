Nueva denuncia penal contra el intendente de Cinco Saltos por el polémico sorteo de un terreno

Cuatro concejales acudieron a la Justicia para investigar el manejo del bono aniversario y la participación de una inmobiliaria en su comercialización.

La polémica por el sorteo de un terreno en Cinco Saltos sumó un nuevo capítulo judicial. Cuatro concejales presentaron dos denuncias penales ante la Fiscalía Descentralizada para que se investiguen presuntas irregularidades vinculadas al bono contribución por el aniversario de la ciudad.

Las presentaciones fueron realizadas el viernes 30 de octubre por los concejales Mirta Almanza, Federico Salazar, Carlos González y Graciela Moreno, quienes cuestionaron distintos aspectos de la organización del sorteo y solicitaron la intervención del Ministerio Público Fiscal de Río Negro.

Una de las denuncias apunta directamente contra el intendente Enrique Rossi , mientras que la segunda involucra a Luciana Baeza, vinculada a la inmobiliaria Baeza, por su eventual participación en la comercialización del bono.

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Denunciaron al intendente Rossi por el sorteo del terreno

La presentación contra el jefe comunal solicita una investigación urgente por presuntas irregularidades en la organización del sorteo municipal, posible compromiso de recursos públicos e incumplimientos de las disposiciones establecidas en la Carta Orgánica Municipal.

Los concejales pretenden determinar si Rossi actuó dentro de sus atribuciones legales al autorizar y ejecutar el denominado "Sorteo Preparativos para el 112° Aniversario de la Ciudad de Cinco Saltos", especialmente por el inmueble anunciado como primer premio.

El principal cuestionamiento gira alrededor de la situación patrimonial del terreno. Según expresaron los denunciantes, las explicaciones atribuidas al propio municipio indicarían que el inmueble nunca habría ingresado formalmente al patrimonio municipal, pese a haber sido anunciado como donado.

En ese contexto, solicitaron investigar si el Ejecutivo tenía facultades para disponer del terreno como premio y si existieron compromisos de recursos públicos sin cumplir los procedimientos legalmente exigibles para concretar la iniciativa.

La denuncia también alcanza a otros funcionarios o particulares cuya eventual responsabilidad pudiera surgir durante la investigación. Sin embargo, la presentación no implica que se haya acreditado la comisión de algún delito.

Una segunda denuncia contra una mujer vinculada a una inmobiliaria

Los mismos concejales formularon otra presentación penal para investigar la actuación de Luciana Baeza, vinculada a la inmobiliaria Baeza, en relación con la comercialización del denominado "Gran Bono Contribución 112° Aniversario Cinco Saltos".

En este caso, solicitaron establecer si su eventual intervención en la venta del bono se produjo en contradicción con las bases y condiciones oficiales del sorteo, organizado por la Municipalidad de Cinco Saltos.

Además, incorporaron a la denuncia manifestaciones públicas atribuidas a Baeza sobre los concejales opositores, realizadas en el contexto de los pedidos de informes presentados para esclarecer la situación del inmueble ofrecido como premio.

La presentación lleva como encabezado "Formula denuncia penal – Acompaña prueba documental y audiovisual – Solicita investigación", por lo que los denunciantes también plantearon la incorporación de elementos destinados a respaldar sus cuestionamientos.

El sorteo está previsto para el 15 de noviembre

Las dos denuncias fueron recibidas por la Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos el 30 de octubre, según consta en los sellos oficiales incorporados a las presentaciones judiciales.

El sorteo del bono contribución está previsto para el 15 de noviembre de 2026, en el marco de las actividades por el 112° aniversario de Cinco Saltos, mientras continúa la controversia política por el terreno anunciado como primer premio.