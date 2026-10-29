Volvió a llenarse tras más de una década gracias a las intensas precipitaciones del último tiempo. Regresaron los patos, cisnes y flamencos y hay emoción en el pueblo.

La laguna que revivió tras 12 años y recuperó su encanto natural: cómo llegar a la belleza rionegrina del milagro.

“Se recupera el primer Parque Público de la provincia de Río Negro , creado por ley N° 82, en 1959. ¡Qué maravilla poder verte! Y que nuevas generaciones vean tu magnitud y puedan conocerte”, se destacó con emoción desde la página de Turismo de Ingeniero Jacobacci . Los milagros naturales existen y este podría ser uno de ellos.

Ubicada a unos 15 kilómetros al norte de esa ciudad, en el corazón de la estepa rionegrina, la Laguna Carrilaufquen comenzó a recuperar de manera notable su espejo de agua después de permanecer completamente seca desde 2014 . El vertiginoso incremento en su volumen hídrico se dio a partir de las intensas precipitaciones registradas en la región durante el último mes, sumado al reactivado caudal del arroyo Nahuel Niyeu , cuerpo de agua que cruza la localidad y desemboca en el humedal tras más de dos décadas de escasez.

El paulatino llenado trajo consigo un espectáculo natural inmediato: la reaparición de avistamientos de flamencos, patos y cisnes de cuello negro , especies autóctonas que históricamente utilizaban este ecosistema como punto de descanso y alimentación en sus rutas migratorias.

Carrilaufquen, que en lengua mapuche significa "laguna verde", abarca una extensión de aproximadamente 461 hectáreas. Más allá de su incalculable valor biológico, guarda un fuerte hito histórico y patrimonial para Río Negro:

Pionera en protección natural: Fue declarada como el Primer Parque Público Provincial mediante la Ley 82 en septiembre de 1959.

Huella histórica y científica: La zona fue explorada en 1870 por el británico George Chaworth Musters y, décadas más tarde, impulsada para estudios académicos por el reconocido investigador Rodolfo Casamiquela .

Uso recreativo y pesquero: En el siglo pasado funcionó como balneario popular y fue objeto de proyectos de piscicultura con la introducción de truchas (1940) y pejerreyes (1977).

De la vulnerabilidad hídrica a la observación ambiental

La progresiva desecación que sufrió el humedal hasta su total desaparición en 2014 respondió a la combinación de prolongadas sequías climáticas y alteraciones en el manejo de las cuencas y arroyos de la zona.

Aunque el regreso del agua abre un panorama sumamente alentador, especialistas e investigadores destacan la necesidad de monitorear de cerca la calidad del agua y la evolución de la fauna. La permanencia de este renovado espejo hídrico dependerá exclusivamente de la continuidad de las lluvias, el aporte constante de los caudales superficiales y el comportamiento climático de los próximos meses.

Ecoturismo responsable y futuro sustentable: cómo llegar

Bajo la gestión actual de la Municipalidad de Ingeniero Jacobacci, la Laguna Carrilaufquen se proyecta como un renovado punto de atracción para actividades de trekking y ecociclismo, alternativas que buscan conectar a residentes y visitantes con el paisaje característico de la Línea Sur.

Las autoridades y ambientalistas locales enfatizan que la reapertura del predio debe ir acompañada de un turismo consciente y sustentable, enfocado en reducir el impacto de residuos, evitar ruidos molestos y proteger los sitios de nidificación de las aves, asegurando así que este renacer histórico sea duradero.

Para llegar a este encanto natural, se debe tomar primero la Ruta Nacional 22 hasta General Roca, allí continuar por la Ruta Provincial 6 para cruzar la estepa rionegrina y luego tomar por la Ruta Nacional 23 (RN 23) o continuación por ruta 6 hasta Jacobacci. De allí son 15 kilómetros.