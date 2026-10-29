Escándalo sanitario: Decomisan 300 kilos de carne transportados en la caja de una Toyota Hilux

La Policía de Río Negro advirtió que la camioneta blanca estacionaba en la puerta de una carnicería. Al inspeccionar el rodado, llegó la sorpresa.

La carne decomisada, en una imagen que difundió la policía de Río Negro.

En el marco de una recorrida de prevención en el ejido urbano de Las Grutas , efectivos de la Brigada Rural de San Antonio Oeste secuestraron e inutilizaron un cargamento ilegal de carne vacuna . La mercadería era trasladada sin las condiciones sanitarias correspondientes a bordo de un vehículo particular.

El procedimiento tuvo lugar cuando la patrulla policial divisó una camioneta Toyota Hilux blanca que realizaba maniobras para estacionar en marcha atrás frente a un local comercial de la villa balnearia.

Al aproximarse e inspeccionar el rodado, los agentes hallaron en la caja trasera aproximadamente 300 kilogramos de carne cubiertos únicamente con un nylon negro , en flagrante violación de las normativas de salubridad y cadena de frío exigidas para la distribución de alimentos.

Intervención legal y desnaturalización de la mercadería

Ante el hallazgo, las autoridades procedieron al decomiso formal amparados en la Ley Provincial N.º 2534, normativa rionegrina que regula el control y la fiscalización de productos y subproductos de origen animal.

Las Grutas se prepara para la temporada estival y crecen los controles también en el rubro alimenticio.

Paralelamente, se solicitó la presencia del área de Comercio Municipal para evaluar las sanciones administrativas pertinentes sobre el establecimiento comercial involucrado. La totalidad del cargamento fue posteriormente desnaturalizada e inutilizada frente a un inspector municipal y al responsable del transporte, garantizando que el alimento no ingrese al circuito comercial.

Controles preventivos para la salud pública

Desde la Policía de Río Negro informaron que la Brigada Rural mantendrá el despliegue e intensificación de controles vehiculares y comerciales en toda la jurisdicción. La medida busca prevenir el transporte irregular de alimentos, erradicar la faena clandestina y resguardar la salud pública de los vecinos y visitantes.