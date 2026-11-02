Elecciones en Bariloche: el oficialismo aplastó a las fuerzas nacionales y logró la mayoría propia

La alianza entre el intendente Walter Cortés y el gobernador Alberto Weretilneck se quedó con ocho de las 15 bancas para reformar la Carta Orgánica.

La lista Estamos Haciendo Bariloche , que unió al PUL del intendente Walter Cortés con Juntos Somos Río Negro del gobernador Alberto Weretilneck , obtuvo un contundente triunfo en los comicios para definir a los miembros de la Convención Municipal de Bariloche .

Con el 100% de las mesas escrutadas, la nómina oficialista cosechó 19.994 votos ( 34,1% del total), lo que le garantizará ocho de las 15 bancas en juego y la mayoría absoluta para impulsar la reforma de la Carta Orgánica.

El mapa político local dejó al descubierto un marcado sesgo territorial al postergar a las estructuras nacionales. La suma de los sufragios de Fuerza Bariloche ( 9.465 votos , 16,1% ) y La Libertad Avanza ( 7.170 votos , 12,2% ) alcanzó los 16.635 sufragios , cifra que quedó 3.359 votos por debajo del caudal obtenido únicamente por la alianza triunfante entre el jefe comunal y el mandatario provincial.

Los comicios contaron con la participación de 58.685 electores, lo que representó un 51% sobre un padrón total de 115.415 barilochenses habilitados. En una jornada marcada por las bajas temperaturas y la coincidencia con el superclásico futbolístico, casi la mitad del electorado no asistió a las urnas en un proceso donde solo cinco de las 13 fuerzas participantes lograron acceder a la representación legislativa municipal.

El gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés festejan el triunfo de Estamos Haciendo Bariloche en las elecciones de convencionales constituyentes para la reforma de la Carta Orgánica municipal.

El reparto de bancas en la Convención

El reparto final del cuerpo deliberativo asignó ocho convencionales a Estamos Haciendo Bariloche, tres bancas a Fuerza Bariloche, dos a La Libertad Avanza, una al espacio juvenil Seamos Futuro (4.208 votos) y una al Frente de Izquierda de los Trabajadores (3.538 votos), que ingresará por primera vez a este órgano institucional en la historia de Bariloche.

La nómina de representantes del oficialismo estará encabezada por la abogada y actual asesora letrada municipal, Yanina Sánchez, quien presidirá la Convención. El bloque se completará con Alberto Arabarco, Julia Fernández, Leandro Lescano, Mariela Guerra, Adrián Grau, Hermeregildo Ortega y Norma Zublin.

Por el peronismo de Fuerza Bariloche asumirán Andrea Galaverna, Javier Inalef y Josefina González Elizondo. En tanto, La Libertad Avanza —que compitió acoplada con el PRO y CREO Río Negro— estará representada por Martín Govetto y Laura Pérez Lavayén. La lista de la Convención se cerrará con la presencia de Lihue Bariggi por Seamos Futuro y Alhue Gavuzzo por el FIT.

Plazos, funcionamiento y análisis político

Cortés celebró la victoria y vinculó el resultado al desarrollo de obras públicas en la ciudad: “Yo creo que la gente vota a quienes hacen. La gente ve la colectora, ve los gimnasios, ve la predisposición de cada uno de nosotros. Creo que las obras fueron algo fundamental para el voto de mucha gente”, expresó, al tiempo que remarcó el respaldo brindado por el gobernador Weretilneck.

Desde la oposición, la primera candidata peronista Andrea Galaverna remarcó previamente la importancia del debate parlamentario al señalar que “la Convención es un lugar de diálogo, no es un lugar para ir a hacer caprichos”. Pese a sus proyecciones iniciales sobre la necesidad de consensos, el oficialismo logró asegurar la mitad más uno de los escaños sin depender de alianzas externas.

El cuerpo deliberativo iniciará sus funciones inmediatamente después de la proclamación de autoridades por parte de la Junta Electoral. Los convencionales tendrán un plazo de 60 días para debatir la actualización de la Carta Magna con el objetivo de poner en vigencia el nuevo texto en enero de 2027. Cada integrante percibirá una remuneración equivalente a la de un concejal e incluirá presupuesto en puntos para la contratación de asesores.