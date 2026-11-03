La Fiscalía investiga el incendio que causó graves pérdidas materiales en el galpón de empaque de Cinco Saltos

Los peritajes serán claves para determinar las causas. No se descarta la intencionalidad. Salvaron un sector fundamental del establecimiento.

El galpón donde acopiaban material para el empaque de fruta quedó destruído por el incendio, al igual que cerca de 700 cajones bines.

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos comenzó una investigación para determinar las causas del incendio que afectó un galpón de empaque de esa ciudad. La labor está a cargo del equipo conformado por el fiscal Jefe Gustavo Herrera, junto a Leandro López y el adjunto Bruno Lomazzi, quienes estuvieron en el lugar realizando las primeras evaluaciones.

Hay una fuerte presunción de que las llamas la iniciaron de manera intencional por personas desconocidas que encendieron un cúmulo de la pelusa que despiden los álamos. De allí se habrían progadado hacia pastizales y seguidamente por acción del viento a un sector del establecimiento donde almacenaban a cielo abierto entre 500 y 700 cajones bines de madera, y luego por irradiación alcanzó una de las naves donde acopiaban cajones bines y jaulas de madera, cartones y separadores de papel y nylon, todos materiales que se utilizan en el proceso frutícola y que son altamente inflamables.

Por el intenso calor el tinglado se chapa se derrumbó y quedó destruido, al igual que un colectivo, un camión y una camioneta que estaban estacionados en las inmediaciones.

Gracias al operativo desplegado por bomberos evitaron que el fuego se extendiera a una cámara frigorífica y al galpón aledaños, donde se realiza la tarea de empaque de frutas. Afortunadamente no se registraron personas heridas.

El siniestro se produjo el lunes alrededor de las 17 en la empresa Punto Fresco, que se encuentra en el sector rural a la altura del kilómetro 15 de la Ruta 151, a unos 200 metros en dirección al río Neuquén. Vecinos contaron que fue estremecedor el intenso ulular de sirenas que se escuchó en esos momentos y durante varias horas, lo que hizo presagiar que se había producido una catástrofe.

Cuatro dotaciones del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cinco Saltos, una de Cipolletti y tres de la localidad neuquina Centenario (que entre los vehículos aportó un hidroelevador que resultó relevante) trabajaron hasta pasada la medianoche para contener las llamas. En total trabajaron cerca de 40 efectivos.

Una vez que lograron dominarlas, hicieron una pausa para que el personal pudiera descansar, dado que después de casi 10 horas se encontraban agotados, informó Alejandro Guerrero, el jefe de la dependencia local.

Esta mañana de martes, a primera hora, con el recambio de los brigadistas continuaron la tarea, dado que aún ardían algunos focos de menor intensidad dentro del depósito de grandes dimensiones.

Sospechas de intencionalidad

Guerrero indicó que ni bien quede sofocado el incendio comenzarán a realizar las pericias para determinar cómo se inició. El informe será elevado a la fiscalía para la continuidad de la causa.

No obstante, en base a testimonios recogidos en el sitio, no descartan que el siniestro se haya producido de manera intencional. Según esta hipótesis, desconocidos que vieron rondar por las inmediaciones habrían encendido la pelusa que despiden los álamos y se había acumulado en gran cantidad en una acequia.

“La pelusa arde como el kerosene”, graficó el responsable del cuartel local. De todos modos, Guerrero destacó que el trabajo investigativo y el análisis que efectuarán en el terreno una vez que se enfríe el entorno, permitirá corroborar o descartar la versión.