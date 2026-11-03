Río Negro recuperará 155 viviendas abandonadas por Nación: quiénes podrán acceder

El Gobernador confirmó que la Provincia financiará la finalización del complejo habitacional y adelantó cómo se distribuirán los departamentos entre policías, personal de Salud y el municipio.

Río Negro finalizará las obras de viviendas del plan Procrear y las destinará a personal policial y de salud.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , anunció que 100 viviendas del programa Procrear en Bariloche serán destinadas a efectivos de la Policía provincial y trabajadores del Hospital “Dr. Ramón Carrillo”. Se trata de un complejo habitacional que quedó paralizado y que será finalizado mediante financiamiento provincial.

El mandatario recorrió las instalaciones del proyecto, que contempla la construcción de 155 departamentos en el barrio El Cóndor. Durante la visita confirmó que la Provincia asumirá la continuidad de los trabajos, actualmente con un avance cercano al 31% .

La decisión permitirá recuperar una obra pública inconclusa y destinar parte de las unidades habitacionales a trabajadores de dos servicios esenciales. El proyecto se concretará mediante un acuerdo entre el Gobierno provincial y la Municipalidad de Bariloche.

Cómo se distribuirán las 155 viviendas del Procrear

Según explicó Weretilneck, 80 departamentos serán destinados a efectivos de la Policía de Río Negro que decidan establecerse laboralmente en Bariloche. La iniciativa busca facilitar el acceso a una residencia para quienes elijan desempeñar sus funciones en la ciudad.

El gobernador señaló que las unidades estarán dirigidas a personal policial “que decida elegir a Bariloche como lugar de trabajo, permitiéndoles contar con un lugar para vivir”, según expresó durante la recorrida por el complejo habitacional.

Por otra parte, 20 viviendas serán asignadas a trabajadores del Hospital Dr. Ramón Carrillo, con el objetivo de facilitar la radicación de profesionales de la salud que necesiten establecerse en la localidad para desarrollar sus actividades laborales.

Weretilneck explicó que la propuesta apunta a garantizar alojamiento “para que médicos y profesionales que no tengan su vivienda y que quieran venir desde cualquier rincón del país o del mundo, tengan un lugar donde residir”.

Las 55 unidades restantes quedarán a disposición de la Municipalidad de Bariloche, que podrá definir su destino debido a que es propietaria de los terrenos donde se desarrolla el emprendimiento habitacional, según detalló el Ejecutivo provincial.

Río Negro finalizará las viviendas paralizadas por Nación

La recuperación del complejo se llevará adelante mediante la firma de un convenio entre el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Walter Cortés. El acuerdo permitirá establecer las condiciones para continuar con la construcción de los departamentos.

El proyecto habitacional había quedado interrumpido como consecuencia de la paralización de la obra pública nacional. Ante esta situación, el Gobierno de Río Negro decidió intervenir para garantizar la finalización de las unidades que permanecen inconclusas.

Actualmente, los departamentos presentan un avance de obra cercano al 31%, por lo que todavía resta ejecutar una parte importante de los trabajos necesarios para que las viviendas puedan ser utilizadas por sus futuros destinatarios.

En relación con el mecanismo de financiamiento, Weretilneck explicó: “Vamos a pagar lo que ya está construido a Nación y con fondos rionegrinos vamos a terminar los departamentos”, al confirmar la decisión de asumir la inversión pendiente.

Una obra recuperada para trabajadores de servicios esenciales

El mandatario provincial destacó que la intervención permitirá darle continuidad a un emprendimiento habitacional que había quedado detenido y, al mismo tiempo, ofrecer una respuesta a las necesidades de alojamiento de trabajadores policiales y sanitarios.

“Recuperamos una obra abandonada, la vamos a terminar y van a tener el mejor destino que pueden tener: Salud y Policía. Río Negro tiene rumbo, tiene futuro”, afirmó Weretilneck durante el anuncio realizado en Bariloche.