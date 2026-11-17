En el marco del objetivo de alcanzar el 100% de cobertura con iluminación LED antes de fin de año, el Municipio avanza con la instalación de nuevas luminarias en dos sectores.

La Municipalidad de Cipolletti continúa con el recambio y la instalación de nuevas luminarias LED en distintos sectores de la ciudad, mientras avanzan las intervenciones destinadas a mejorar el estado de las calles, ciclovías y espacios públicos .

Las tareas forman parte del Plan Cipo 100% LED , una iniciativa municipal que busca modernizar el sistema de alumbrado público mediante la incorporación de tecnología más eficiente. El objetivo es mejorar la visibilidad nocturna, reforzar la seguridad vial y optimizar el consumo energético.

El cronograma comenzó el lunes 16 de noviembre sobre la colectora René Favaloro , donde se desarrollaron trabajos vinculados al sistema de iluminación. Las intervenciones continuarán durante la semana en diferentes puntos establecidos por el Municipio.

Nuevas luminarias LED en Puente de Madera y Paso de los Libres

Durante este martes, las cuadrillas avanzan con la colocación de luminarias LED en Puente de Madera y Paso de los Libres, específicamente sobre el tramo que se extiende desde la Ruta Nacional 22 hacia el sur.

La intervención forma parte del programa de modernización del alumbrado que impulsa la gestión municipal. La incorporación de estas luminarias busca mejorar las condiciones de circulación para automovilistas, motociclistas, ciclistas y peatones que utilizan diariamente estos sectores.

Además, el Municipio informó que se trabaja en la instalación de nuevas columnas de alumbrado sobre calle General Paz y en la nueva bicisenda de calle Moyano, vinculada a la obra de la rotonda de San Luis y Santa Cruz.

Estas intervenciones complementan las obras de infraestructura vial que se desarrollan en la ciudad. La incorporación de iluminación en espacios destinados a bicicletas también apunta a mejorar las condiciones de seguridad para quienes utilizan medios de transporte alternativos.

Reparaciones de pavimento y trabajos en ciclovías

En paralelo al recambio de luminarias, la Secretaría de Obras Públicas de Cipolletti mantiene un cronograma de intervenciones sobre diferentes calles, con trabajos de reparación de pavimento, construcción de infraestructura y acondicionamiento de sectores destinados a la circulación.

Durante el lunes, se programaron tareas de desmolde y calzado de cordón cuneta sobre calle Manuel Estrada, entre Falucho y Venezuela, como parte de las intervenciones destinadas al mejoramiento de la infraestructura urbana.

También se contempló la colocación de moldes para hormigonado en la ciclovía de Ruta Provincial 65, específicamente entre las calles Huechulafquen y Mosconi. Los trabajos forman parte de las tareas de acondicionamiento de ese corredor.

Por otra parte, el cronograma incluyó intervenciones vinculadas a la reparación de pavimento con asfalto en caliente, una modalidad utilizada para recuperar sectores deteriorados y mejorar las condiciones de circulación en diferentes puntos de la ciudad.

Los trabajos de preparación de base fueron previstos sobre calle España, entre Lavalle y Almirante Brown, además de las intersecciones de Nicaragua y Nahuel Huapi, y Miguel Muñoz y Ecuador, según el detalle difundido por el Municipio.

Estefania Petrella

Mantenimiento vial en Isla Jordán

La Secretaría de Servicios Públicos también incorporó al cronograma tareas de mantenimiento vial en Isla Jordán, uno de los sectores incluidos en las intervenciones municipales destinadas a mejorar las condiciones de transitabilidad.

Los trabajos apuntan al acondicionamiento de las calles y a reforzar la seguridad de quienes circulan por el lugar. Estas tareas se suman a las reparaciones de pavimento y al mejoramiento de calles de tierra.