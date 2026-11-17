Furor en las redes sociales por los jugos Cipolletti, con elogios provenientes de todas partes del país. ¿Vos, los probaste alguna vez?

La imagen de los jugos Cipolletti, confeccionada con la ayuda de la IA.

Una simple pregunta en redes sociales bastó para desatar miles de recuerdos, emociones y anécdotas que trascendieron las fronteras del Alto Valle . El popular comunicador local Miguel Parra publicó una imagen de los inolvidables jugos Cipolletti -en su clásico envase metalizado de 250 cm³ con variedades de manzana roja y verde-, acompañada de una oportuna consulta: "¿Alguien tomó alguna vez los jugos de mi ciudad?".

La publicación se volvió rápidamente viral y superó los 500 comentarios solo en la red social X (antes Twitter), demostrando que el producto elaborado históricamente por Industrias Cipolletti S.A. dejó una huella imborrable en el paladar de varias generaciones de argentinos, ya que excedió largamente los límites de nuestra ciudad.

Lejos de reducirse al ámbito regional, el posteo recibió gratificantes respuestas desde distintos puntos de la Argentina, confirmando el alcance nacional que tuvo la marca décadas atrás. Muchos usuarios destacaron no solo el sabor inconfundible del jugo de manzanas delicioso, sino también la mística de su característico doypack plateado, ideal para tomar bien frío.

Así, desde Quilmes Oeste, el usuario GusJuarez (@Gusjuarez63) aportó un recuerdo preciso de los años ochenta: "1984, trabajé en el buffet de una cancha de tenis en Quilmes Oeste. Había gaseosas, agua mineral y jugos Cipolletti. ¡Bien fríos eran espectaculares!".

Por su parte, desde la Ciudad de Buenos Aires, ro. ledesma (@roxiear) evocó una tarde de verano: "Parque Sarmiento, después de correr como bestias me estaba muriendo de sed, me cruzo con un puesto y me vende esta terrible bendición. Al día de hoy recuerdo el placer de ese jugo combinado con ese día. Qué delicia, hermano".

El jugo Cipolletti, recordado en el país por su sabor y su particular envase.

Elogios unánimes y el pedido por su regreso

El denominador común entre los cientos de mensajes fue el elogio a la calidad del producto y el lamento por su desaparición del mercado. En la región, el sentimiento de pertenencia se hizo sentir con fuerza, como expresó la neuquina Romina León (@momuchis): "Sí, soy de Neuquén. Crecí tomándolo. No volví a probar algo igual. Qué nostalgia".

Otros comentarios elevaron la bebida a la categoría de leyenda gastronómica.

"Era el mejor jugo del mundo mundial, el más rico recontra frío con el empaque metalizado. Por Dios, qué tragedia cuando lo perdimos", escribió el usuario @AlexHadd.

Por su parte, @NSuarezColman opinó: "Si había algo más fantástico era que tu viejo fuera al almacén y apareciera con uno de esos bien frío. No se entiende cómo se permitió que semejante obra de arte desaparezca".

"¿Te referís a los mejores jugos que existieron alguna vez en la historia de la humanidad y ya nada se compara a ellos? Sí, los probé", señaló @microagencia. Otros como @FerRadio no dudaron en destacarlo como "el mejor jugo que tomé en mi vida".

"¡Sin dudas el mejor del mundo! ¡Qué delicia! ¡Cómo se extraña!", resaltó @JMFlorcita.

Miguel Parra le sacó el jugo al recuerdo de uno de los productos industriales más emblemáticos de Cipolletti. Un gustito especial...

Qué dijo Parra

"Cuándo éramos chicos era inalcanzable comprar por los costos. No era que tomábamos a cada rato. Pero sí el recuerdo de que existía en todos lados, en los quioscos, en las estaciones de servicio. Y lo que más me llamó la atención de que la gente lo recuerda en todos los puntos del país. La imagen que subí fue ayudada por la IA porque no hay muchas fotos de esos jugos. Que el jugo lleve el nombre de nuestra ciudad a nivel país y sea reconocido es un orgullo grandísimo. La idea era eso, recordar y que la IA nos ayude a reflotar la foto con manzanas, con la chacra...", explicó el conocido colega a LMC.