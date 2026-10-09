La nueva edición de la Feria del Libro ofrecerá charlas y talleres. Además, sumarán propuestas cinematográficas para toda la familia.

En la Feria del Libro también habrá lugar para el cine: qué películas proyectarán

Del 10 al 18 de octubre, en el marco de las actividades que se desarrollarán de la Feria del Libro, en la sala de cine Lorenzo Kelly del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) se podrá disfrutar de una programación para todos los gustos: animación, dramas, comedias, clásicos y cine con música en vivo.

Las entradas son libres y gratuitas, deben ser retiradas con anticipación de manera presencial en la boletería del CCC Fernández Oro 57. Horarios de boletería: martes a viernes: de 11 a 21 h. Sábados, domingos y lunes feriado: de 15 a 21 h (Se entregan hasta 2 entradas por persona, presentando el DNI. Sujeto a la capacidad de la sala).

El objetivo es poder realizar la experiencia completa dentro de un espacio cerrado que tendrá distintos atractivos contemplando todas las edades.

Entre las funciones que se proyectarán este primer fin de semana de la Feria del Libro, se encuentran los siguientes títulos:

El sábado 10 de octubre a las 18 horas se proyectará "Sing! Ven y canta". Esta película animada musical es del año 2016 y logra combinar humor, ternura y un gran despliegue de canciones populares. Su atractivo principal está en la diversidad de personajes animales que, a través de un concurso de canto, transmiten mensajes de perseverancia, amistad y confianza en uno mismo.

En tanto a las 20 horas será el turno de "Billy Elliot". El clásico film británico data del año 2000. Ambientada en una pequeña ciudad minera del norte de Inglaterra durante la huelga de mineros de 1984, la historia narra la vida de Billy, un niño de 11 años que descubre su pasión por el ballet, desafiando los prejuicios y las expectativas de su entorno.

A través de su mirada, la película aborda temas como la superación personal, la búsqueda de identidad, la igualdad de oportunidades y el valor de seguir los sueños, incluso frente a las dificultades sociales y familiares.

El domingo 11 de octubre, la dirección de Cultura programó una película que fue más que trasgresora para el Mundo de Disney: "Intensamente". Desde las 18 se podrá ver en pantalla grande la historia de lo que sucede en la mente Riley, una niña de 11 años que enfrenta los cambios emocionales y personales provocados por una mudanza y una nueva vida que comienza lejos de la realidad que conoce.

Cine mudo en la Feria " Abrí tu mente"

El domingo a las 19.30 horas será la función de "The Kid" de Chaplin en la Sala Teatro. Tendrá música en vivo a cargo del Ensamble XX-XXI que acompañará la proyección y realzará la experiencia cinematográfica con una propuesta artística única. La proyección estará a cargo del cineclub Tÿo.

La última película del día será el clásico "En busca de la felicidad" a las 20. Dirigida por Gabriele Muccino y protagonizada por Will Smith, estrenada en 2006. Basada en una historia real, narra la vida de Chris Gardner, un hombre que enfrenta dificultades económicas mientras lucha por construir un futuro mejor para él y su hijo.

La película retrata con sensibilidad el valor del esfuerzo, la perseverancia y la esperanza, mostrando cómo la determinación y el amor familiar pueden superar las adversidades más duras.

Soul y el Gran Pez: las pelis ideales para un lunes feriado

El lunes 12 de octubre a las 18 horas, las familias cipoleñas podrán disfrutar de "Soul", la historia de un profesor de música apasionado por el jazz que, tras un accidente inesperado, emprende un viaje espiritual entre la vida y el más allá.

En tanto, para los fanáticos de los proyectos de Tim Burton, se proyectará "El Gran Pez" que está basada en la novela de Daniel Wallace. Esta película combina elementos de fantasía y drama para narrar la relación entre Edward Bloom, un hombre que ha pasado su vida contando historias extraordinarias, y su hijo Will, que busca descubrir la verdad detrás de esos relatos.

Se termina el mes de mayo con propuestas para todos los públicos en Cipolletti. Raúl Sanchez

Llega el Encuentro de Culturas a Cipolletti

Del 10 al 12 de octubre, el Parque del CCC se llena de sabores, danzas y música de distintos lugares del mundo. Una propuesta para encontrarnos, compartir y celebrar la diversidad cultural.

Esta propuesta convivirá con los talleres que se brinden así como las charlas y presentaciones. Además, estarán habilitados los stands para comprar libros, conocer nuevas ediciones y colecciones que ofrecerán las librerías y editoriales.