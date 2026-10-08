Tras una intensa persecución, la Policía detuvo a dos sospechosos de cometer un raid delictivo

Son dos hombres acusados de desvalijar autos de turistas. El seguimiento terminó en una casa donde intentaron refugiarse. El jefe de la fuerza, Daniel Bertazzo, estuvo en el lugar.

Dos hombres fueron detenidos en Bariloche en medio de un impresionante despliegue policial, acusados de haber cometido al menos tres hechos delictivos en la zona de Llao Llao, la paradisíaca península ubicada a unos 25 kilómetros de la ciudad, considerado como uno de los principales atractivos turísticos.

El procedimiento, que contó con la presencia del jefe de la Policía, comisario General Daniel Bertazzo , se realizó el miércoles por la tarde, luego que un llamado al 911 RN Emergencias advirtiera que desconocidos intentaban abrir vehículos estacionados en inmediaciones del ingreso al sendero de Laguna Negra. Un patrullero del Destacamento Llao Llao, dependiente de la Subcomisaría 55°, llegó al lugar, pero el Peugeot 307 descripto por el testigo ya se había retirado.

La búsqueda continuó por el Circuito Chico y, minutos después, efectivos localizaron el vehículo, que coincidía con las características aportadas. Los policías intentaron detenerlo, pero el conductor desobedeció la orden y aceleró, por lo que se inició una persecución.

Descartaban lo robado

Durante la huida, los ocupantes del vehículo fueron descartando elementos. Antes de llegar al puente Angostura arrojaron una rueda de auxilio y, más adelante, dejaron un bolso oscuro. El operativo sumó a efectivos de distintas unidades para cerrar las posibles vías de escape, mientras continuaba el seguimiento del rodado. Además contaron con la intervención de los operadores del Sistema de Emergencias 911, quienes aportaron información en tiempo real sobre el recorrido del vehículo, destacaron fuentes de la fuerza.

La persecución finalizó en el barrio Dos de Abril, en el área del Alto Bariloche, donde los sujetos ingresaron al patio trasero de una vivienda ubicada sobre la calle Soldado Giraudo al 5.000.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía N.º 4 autorizó un allanamiento en el domicilio donde se encontraba el vehículo, medida que fue concretada por personal de la Comisaría 42ª y permitió el secuestro del Peugeot 307.

Asimismo, durante un rastrillaje realizado en inmediaciones del puente Angostura fue recuperada una rueda de auxilio, que por disposición de la Fiscalía fue entregada a uno de los turistas damnificados. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de los involucrados en tres hechos denunciados posteriormente.

Ante esta situación, el personal policial estableció una consigna en el lugar y aguardó la orden de allanamiento dispuesta por la Justicia. Una vez autorizada la medida, los efectivos ingresaron al domicilio y detuvieron a los dos hombres.

En el patio trasero de la vivienda fue localizado el Peugeot 307. En su interior se encontraba la mayor parte de los elementos que habían sido denunciados como sustraídos por tres damnificados, quienes señalaron que los objetos habían sido extraídos de sus vehículos.

El jefe de la fuerza presenció el procedimiento

Los dos hombres quedaron detenidos y el automóvil fue secuestrado en el marco de las actuaciones judiciales iniciadas por los hechos. El jefe de la Policía de Río Negro, Comisario General Daniel Bertazzo, y el jefe de la Unidad Regional III, Comisario Inspector Nelson Torres, participaron del operativo y destacaron el trabajo realizado por el personal policial para lograr la identificación y detención de los sospechosos.

Se resaltó que el procedimiento "se desarrolló en el marco de las tareas de prevención implementadas en la zona, que permitieron identificar rápidamente a los presuntos autores y activar un operativo coordinado entre distintas unidades policiales".

El botín que habían robado

La investigación, además, comenzó a reunir las denuncias de tres turistas. Uno de ellos había dejado un Fiat Cronos en el sector del Cerro López y denunció el faltante de una rueda de auxilio, guantes y anteojos de sol. Otro turista sufrió el robo de una rueda, borcegos y otros elementos de un segundo Fiat Cronos. En el tercer caso, una turista denunció el faltante de una cartera con $100.000 y otros objetos personales de un Renault Logan.