La joven Laura Tellechea fue operada con éxito de una lesión en la zona pélvica y sigue internada en Roca. La joven se accidentó durante una persecución por la Ruta 23.

Laura Tellechea cayó de un patrullero durante una persecución por la Ruta 23. Estuvo varios días internada en terapia intensiva. Tras ser operada tuvo una impactante recuperación.

La joven policía Laura Tellechea, quien cayó de un patrullero durante una persecución por la Ruta Nacional 23 en la Línea Sur rionegrina, experimentó una notable recuperación. Tras ser intervenida quirúrgicamente en la Clínica Juan XXIII de General Roca, en las últimas horas fue trasladada a una sala común , luego de permanecer varios días en terapia intensiva. Una de sus hermanas le confirmó a LMCipolletti que la chica se encuentra “bien, recuperándose”.

El incidente vial fue grave y Laura padeció serias lesiones en distintas partes del cuerpo. Entre ellas sufrió una fractura en la pierna derecha y un esguince de tobillo de esa misma extremidad. Pero lo más delicado fue una “luxación pélvica y fractura del sacro”, por lo que tuvo que ser operada. La intervención se realizó el miércoles de la semana pasada, y resultó exitosa, destacó Ivi Tellechea.

Laura tiene 27 años de edad y es madre de un niño pequeño. Es oriunda de Maquinchao y trabaja en la Comisaría 14 de Ingeniero Jacobacci, a unos 75 kilómetros de distancia. La madrugada del último lunes 9 efectivos de esa dependencia, entre los que se encontraba la uniformada, intentaron interceptar un camión Mercedes Benz que había embestido carteles de indicación pública.

Sin embargo, el camionero desoyó la orden de detención y escapó por la Ruta Nacional 23 en dirección a Maquinchao (este), lo que generó una persecución que se extendió varios kilómetros, y a la que se sumaron patrullas de unidades de otras localidades cercanas.

A poca distancia de Los Menucos el camión despistó, y allí pudieron detener a su conductor. Laura se había dirigido al lugar en la camioneta Ford Ranger de la fuerza. Al aproximarse al operativo transitó por un sector de la banquina el rodado habría perdido estabilidad supuestamente por las irregularidades del terreno, y en un cimbronazo la puerta del patrullero se habría abierto y ella salió despedida. La caída fue sumamente violenta.

Ante la gravedad de las lesiones decidieron trasladarla a la clínica privada de Roca. En principio se temió lo peor, y la familia pidió acompañarlos con súplicas para ayudarla espiritualmente.

El comisario Fernando Ruarte, jefe de la dependencia policial local, informó horas después del hecho que se inició una investigación por el siniestro vial, y en paralelo otra investigación interna para determinar si hubo responsabilidades entre el personal. Se ordenaron pericias para agregar a la causa.

El camionero dio alcoholemia positiva

En cuanto al conductor del camión, luego de la maniobra de despiste que habría realizado al verse frenado por un retén que habían apostado en la ruta para frenarle la marcha, tuvo que ser reducido en el piso para proceder a su detención. El control de alcoholemia realizado con posterioridad por efectivos de Los Menucos arrojó resultados positivos, informó el sitio lineasurnoticias.com.ar. El test arrojó 0,781 g/l de sangre, precisó el mismo medio, que también identificó al infractor como Esteban Eduardo Calderón, oriundo de Río Ceballos, provincia de Córdoba, que viajaba solo en el rodado.

El hecho dio lugar a la apertura de una causa judicial, que quedó a cargo de la fiscal de turno, Sofía Ocampo, quien ordenó el secuestro del camión y la detención del conductor por los delitos de "resistencia y atentado a la autoridad". El camionero había sido trasladado al hospital de Los Menucos, donde recibió atención médica y se le extendió el certificado correspondiente. Luego fue llevado a la Unidad 14 de Ingeniero Jacobacci.