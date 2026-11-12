La policía que cayó de un patrullero sigue en terapia intensiva: Qué lesiones sufrió

La familia de Laura Tellechea informó sobre el estado de la joven, que debía ser operada. El accidente ocurrió durante una persecución por la Ruta 23.

Laura Tellechea, la policía de la fuerza rionegrina que cayó de un patrullero durante una persecución. Sigue internada en terapia intensiva.

Laura Tellechea, la joven agente de policía cayó de un patrullero en medio de una persecución por la Ruta Nacional 23 continúa internada en el área de terapia intensiva de la clínica Juan XXIII de General Roca.

Su estado es delicado, de acuerdo a lo que comunicó su familia, desde donde resolvieron brindar información sobre la evolución de la chica para que no se difundan noticias desacertadas o en tono crítico que les acrecienta el sufrimiento. El último parte que transmitieron por redes sociales fue el miércoles, y en él confirmaron que seguía en terapia intensiva bajo evaluación constante de los profesionales médicos.

Precisaron que Laura, quien tiene 27 años y es madre de un niño pequeño, sufrió “luxación pélvica, fractura de sacro, por lo que será llevada a intervención quirúrgica. Fractura en la pierna, el tobillo derecho un esguince, y golpes en distintos lugares del cuerpo”. Por la lesión del sacro no tenían una fecha definida.

Pedido de respeto y cuidado

En tanto, frente la multiplicidad de comentarios sin asidero que se publican, la familia también reclamó considerar las opiniones “Les pedimos por favor respeto y cuidado con lo que se dice y se comparte. Hay muchas cosas que se están difamando erróneamente. Nosotros vamos a ir informando a medida que los médicos nos vayan dando los partes”, expresaron en el posteo, en que también agradecen por el acompañamiento y “a cada persona que nos envió un mensajito y buenas energías. Nos hacen mucho bien. Gracias por entender y por seguir orando por ella”.

El accidente que sufrió la joven policía ocurrió el lunes último minutos antes de las 3 de la madrugada en Ingeniero Jacobacci, cuando efectivos de la Comisaría 14, donde trabaja la víctima, intentaron interceptar un camión Mercedes Benz que había provocado roturas en carteles de indicación pública.

Pero como el camionero no quiso parar y escapó por la Ruta Nacional 23 en dirección a Maquinchao (este), se inició una persecución que se extendió varios kilómetros, y a la que se sumaron patrullas de unidades de otras localidades cercanas.

A poca distancia de Los Menucos el camión despistó, y allí pudieron detener a su conductor. Laura fue en una camioneta Ford Ranger también al lugar del operativo. Sin embargo, al transitar por un sector de la banquina el rodado habría perdido estabilidad por irregularidades del terreno, y en un cimbronazo la puerta del patrullero se habría abierto y ella salió despedida. Ante las graves lesiones sufridas se decidió enviarla a la clínica privada de Roca, donde permanece aún.

El comisario Fernando Ruarte, jefe de la dependencia policial local, informó que se inició una investigación por el siniestro vial, y en paralelo otra investigación interna para determinar si hubo responsabilidades entre el personal. Se ordenaron pericias para agregar a la causa.

Camionero borracho

En cuanto al conductor del camión, luego de la maniobra de despiste que habría realizado al verse frenado por un retén que habían apostado en la ruta para frenarle la marcha, tuvo que ser reducido en el piso para proceder a su detención. El control de alcoholemia realizado con posterioridad por efectivos de Los Menucos arrojó resultados positivos, informó el sitio lineasurnoticias.com.ar. El test arrojó 0,781 g/l de sangre, precisó el mismo medio, que también identificó al infractor como Esteban Eduardo Calderón, oriundo de Río Ceballos, provincia de Córdoba, que viajaba solo en el rodado.

El camión secuestrado tras la persecución en la que una joven policía cayó de un patrullero. lineasurnoticias.com.ar

El hecho dio lugar a la apertura de una causa judicial, que quedó a cargo de la fiscal de turno, Sofía Ocampo, quien ordenó el secuestro del camión y la detención del conductor por los delitos de "resistencia y atentado a la autoridad". El camionero había sido trasladado al hospital de Los Menucos, donde recibió atención médica y se le extendió el certificado correspondiente. Luego fue llevado a la Unidad 14 de Ingeniero Jacobacci.