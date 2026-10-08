Conmoción y dolor por la muerte de un adolescente de la zona: su familia necesita ayuda

La partida de Agustín genera profunda congoja en todo el Alto Valle. La conmovedora despedida del colegio al que asistía.

Una profunda conmoción e inmenso dolor embargan a la ciudad de Cinco Saltos tras confirmarse el fallecimiento del adolescente Agustín Barroso . En este difícil momento, la comunidad se une para hacer llegar las más sinceras condolencias y el más cálido abrazo a sus familiares, compañeros del colegio y amigos ante tan irreparable pérdida.

Tras el lamentable desenlace y de cara al sepelio que se llevará a cabo a la brevedad en la ciudad, la familia atraviesa un delicado panorama económico producto de los costos que demandaron su internación en Neuquén y los servicios funerarios.

Por este motivo, allegados y vecinos iniciaron una campaña solidaria para colaborar con la familia Barroso en una circunstancia tan compleja. Cualquier aporte, por mínimo que sea, representa un granito de arena fundamental para aliviar la carga económica que afronta su entorno cercano.

Cómo colaborar con la familia

Quienes deseen sumar su ayuda económica pueden transferir directamente a la cuenta de la madre de Agustín, Celia Beatriz Ganga:

Alias: celia.g14

CVU: 0000003100083055364279

Titular: Celia Beatriz Ganga

Agustín estuvo internado en el Policlínico de Neuquén y días pasados se hizo un llamado a la solidaridad para que los vecinos fueran a donar sangre. La respuesta de la comunidad fue óptima pero lamentablemente Agustín partió de este mundo.

La conmovedora despedida de la escuela

A través de la red social Facebook, el CET N° 16 al que Agustín asistía emitió el siguiente comunicado: "La comunidad educativa del CET N.º 16 expresa su más profundo dolor por el fallecimiento de nuestro querido estudiante, Agustín. En este momento de inmenso pesar, nos unimos como institución para recordar las innumerables jornadas compartidas, su presencia en nuestras aulas y los valores de respeto, compañerismo y afecto que siempre nos unieron a él. Toda la comunidad escolar -directivos, docentes, personal no docente y compañeros- acompaña a su familia, amigos y seres queridos en este desgarrador momento, haciéndoles llegar nuestras más sinceras y sentidas condolencias. Agustín permanecerá siempre en nuestra memoria y en el corazón de nuestra escuela, recordado con la calidez, el cariño y el respeto que dejó en cada uno de nosotros. Comunidad Educativa del CET N.º 16"

¡Fuerzas para sus familiares y allegados!