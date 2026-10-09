No le pagó los honorarios a su abogado y le secuestraron el auto en Cipolletti

El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente en Neuquén. El conductor, de 41 años, fue trasladado a la dependencia policial donde se verificó la situación.

Recuperan en Cipolletti un auto con pedido de secuestro en Neuquén

Este jueves, personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti interceptó un vehículo que registraba un pedido de secuestro vigente, luego de que fuera detectado por el sistema de cámaras de seguridad.

El procedimiento se inició alrededor de las 10:50, cuando los efectivos se encontraban colaborando con trabajadores de FerroSur, en inmediaciones de la Ruta Nacional 151 y el puente ferroviario.

En ese momento, recibieron un alerta del sistema de emergencias 911 por la activación de una cámara de reconocimiento de patentes ( LPR) , ubicada en la intersección de las calles O’Higgins y Rivadavia. El dispositivo había detectado un automóvil cuyo dominio figuraba asociado a un pedido de secuestro vigente en los sistemas de información policial.

A partir de la alerta, las cámaras comenzaron a realizar el seguimiento del rodado y comunicaron que circulaba por la calle Pacheco en dirección a la rotonda que conecta las rutas nacionales.

Fialmente, el vehículo fue visualizado por los efectivos, quienes iniciaron un seguimiento hasta lograr interceptarlo sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1216,5, frente a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Una vez detenido, los uniformados identificaron al conductor, un hombre de 41 años, y realizaron las correspondientes verificaciones sobre el rodado.

Según los sistemas DNRPA y SIFCOP, el automóvil registraba un pedido de secuestro, solicitado por la Policía de Neuquén. El requerimiento se encontraba vinculado a una causa tramitada ante el Juzgado Civil Nº 2, en el marco de un expediente por ejecución de honorarios.

El vehículo y su conductor fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, donde fue notificado de la situación.

Dos vehículos robados, una alerta y un fuerte operativo policial

Dos vehículos que tenían pedidos de secuestro fueron recuperados este martes en distintos procedimientos realizados por la Policía de Río Negro en Cipolletti y Cinco Saltos.

Uno de los operativos comenzó luego de un llamado al sistema Río Negro Emergencias 911, que alertó sobre el robo de una Peugeot Partner blanca en Cipolletti.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo había sido sustraído mientras su propietario, un hombre de 59 años que trabaja como repartidor, realizaba una entrega en un comercio de la zona urbana.

El hombre había dejado la camioneta con el motor encendido y se había bajado para entregar un pedido. Al regresar, advirtió que el utilitario ya no estaba.

A partir de la denuncia se desplegó un operativo de búsqueda. Los efectivos realizaron un recorrido por la zona y lograron encontrar la Partner abandonada sobre el sector de Jorge Newbery, en dirección a calle Perú.

La camioneta fue devuelta a su propietario

Una vez localizado el vehículo, intervino personal del Gabinete Criminalístico, que realizó las pericias correspondientes para avanzar con la investigación.

Luego de la intervención de la fiscal de turno, se dispuso la restitución inmediata de la camioneta a su propietario.

En paralelo, la Subcomisaría 79° inició el Legajo de Investigación Preliminar para determinar las circunstancias del robo e identificar al responsable.

En Cinco Saltos, un lector de patentes detectó otro vehículo buscado

El segundo procedimiento tuvo lugar en Cinco Saltos, donde un camión fue detectado mediante el sistema de lectura automática de patentes, conocido como LPR.

El dispositivo permitió advertir que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro vigente, requerido por la Comisaría 43° con intervención de la Fiscalía Descentralizada.

Tras recibir la alerta, personal policial motorizado montó un operativo de interceptación y logró detener la marcha del camión en la vía pública.

Los efectivos identificaron al conductor, un hombre mayor de edad, y procedieron al traslado del vehículo y del demorado hacia la Comisaría 43°. Allí continuaron las diligencias judiciales correspondientes, en el marco de una causa iniciada por encubrimiento.