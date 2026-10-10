Acompañaban el traslado de los restos de su madre y casi se matan en la temida Ruta 151

En medio del dolor, cerca estuvo de producirse una tragedia en pleno cortejo fúnebre. Doble pesadilla para una familia de la zona.

Así quedó el auto en el que se trasladaban los familiares de la mujer fallecida.

Un momento de profundo dolor familiar estuvo a punto de convertirse en una tragedia mayor durante la jornada de este sábado. Una familia que se desplazaba sobre la Ruta Nacional 151 sufrió un impactante vuelco a la altura del kilómetro 95 , en el sector conocido como La Escondida , cerca de Catriel . Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad.

El siniestro involucró a un automóvil Peugeot 308 en el que viajaba la familia hacia la localidad de Río Colorado . El grupo acompañaba al vehículo fúnebre encargado de transportar los restos de la madre de los ocupantes, quien había fallecido pocas horas antes en Catriel.

Según los medios locales, el accidente se produjo cuando el vehículo aparentemente mordió la banquina , la cual presenta un severo deterioro y un pronunciado desnivel con respecto a la cinta asfáltica. La maniobra provocó la pérdida de control del rodado y su posterior vuelco al costado del camino.

A pesar del impacto y del dramático contexto emocional que atravesaban, los integrantes de la familia resultaron ilesos y, tras ser asistidos, pudieron continuar su trayecto para dar el último adiós a su familiar.

La Ruta Nacional 151, en la mira por su peligrosidad

En el lugar del hecho intervino personal de la Policía de Tránsito del Destacamento Puente Dique, quienes realizaron las actuaciones correspondientes y brindaron asistencia en la zona.

Este nuevo accidente vuelve a encender las alarmas sobre el crítico estado de conservación de la Ruta Nacional 151. Los desniveles entre la calzada y las banquinas descalzadas continúan siendo una trampa constante para los conductores que transitan a diario por este corredor norpatagónico.