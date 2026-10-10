Impactante vuelco en la Ruta 151: un vehículo se incendió por completo y hubo personas asistidas

El siniestro ocurrió durante la mañana de este sábado en dirección a Barda del Medio. Bomberos y personal de salud desplegaron un operativo de emergencia.

Esta mañana, un vuelco de un automóvil originó un incendio sobre el rodado, el hecho ocurrió en ruta 151 en dirección a Barda del Medio.

Un grave siniestro vial sobre la Ruta Nacional 151 provocó un importante despliegue de los equipos de emergencia durante la mañana de este sábado. El incidente involucró a vehículos, uno de los cuales terminó completamente incendiado .

El hecho ocurrió en el tramo comprendido entre las localidades de Barda del Medio y Contralmirante Cordero , donde se registró un vuelco que obligó a la intervención de los Bomberos Voluntarios y los servicios de salud.

Según la información proporcionada por los Bomberos Voluntarios de Barda del Medio, la alerta fue realizada por una persona que circulaba por la Ruta Nacional 151 y advirtió sobre la presencia de un vehículo volcado.

Tras recibir la comunicación, una dotación de bomberos se desplazó rápidamente hacia el sector señalado. Al arribar, los efectivos se encontraron con una situación de consideración: uno de los vehículos estaba completamente envuelto en llamas.

Un vehículo incendiado y un transporte de personal involucrado

El escenario del siniestro también incluía la presencia de un vehículo destinado al transporte de personal, aunque no se precisaron las circunstancias en las que se produjo el incidente ni la cantidad de personas involucradas.

La situación motivó la intervención de los servicios sanitarios, que llegaron hasta el lugar para asistir a las personas involucradas.

Pese a la magnitud del episodio y al incendio que consumió uno de los rodados, desde el cuartel de bomberos confirmaron que no se registraron víctimas fatales y que las consecuencias fueron únicamente materiales.

Ruta 151: vehículos dañados por los baches inundados

Durante la noche del viernes y la madrugada del sábado también se registraron incidentes sobre la Ruta Nacional 151.

En particular, los inconvenientes se concentraron a la altura del kilómetro 9, donde varios automovilistas sufrieron la rotura de neumáticos después de atravesar sectores de la calzada que presentan importantes baches cubiertos por el agua acumulada.

Las intensas lluvias registradas en el Alto Valle agravaron las dificultades para circular por este tramo. El agua impide distinguir la profundidad de los pozos y convierte el recorrido en un riesgo para quienes transitan por la zona.

Los agentes viales debieron intervenir ante distintas situaciones protagonizadas por conductores que se encontraron inesperadamente con estas irregularidades. En varios casos, los impactos contra los baches provocaron reventones de cubiertas y obligaron a interrumpir la marcha.

Una problemática que se repite en la Ruta Nacional 151

La situación registrada durante las últimas horas no constituye un episodio aislado. El deterioro de la Ruta 151 representa una problemática recurrente para los automovilistas que utilizan diariamente esta vía de comunicación entre Cipolletti y otras localidades del Alto Valle.

Las precipitaciones complican todavía más el panorama, debido a que los pozos quedan ocultos bajo el agua y dificultan cualquier maniobra preventiva. Esto incrementa las posibilidades de sufrir daños mecánicos o perder el control del vehículo.