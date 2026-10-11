Entró por la fuerza a la casa de su hija con un cuchillo, atacó a la familia y quedó detenido

Un hombre en estado de ebriedad irrumpió en una vivienda de Bariloche, violó una restricción de acercamiento y causó heridos.

Un hombre quedó detenido en prisión preventiva tras ser imputado por el delito de violación de domicilio en calidad de autor, luego de ingresar sin autorización a la vivienda de su hija ubicada en el barrio Nahuel Hue de San Carlos de Bariloche.

Según detalló durante la audiencia judicial el fiscal Guillermo Lista , el hecho ocurrió durante la noche del pasado 9 de octubre , cuando el acusado se presentó en estado de ebriedad en el domicilio familiar. El sujeto ingresó de forma intempestiva a la propiedad, lugar donde se encontraban su expareja, sus hijos y otros familiares. Sobre el individuo pesaba además una orden de prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de Familia .

Luego del ingreso no autorizado, se desencadenó una discusión en la que el acusado tornó su conducta violenta e intentó agredir a los presentes con un cuchillo. Ante esta situación, dos familiares intervinieron para contenerlo y evitar agresiones mayores hasta la llegada de las fuerzas de seguridad. Como resultado del enfrentamiento, tanto el imputado como uno de sus hijos sufrieron lesiones leves.

Intervención policial y sustento de la acusación

Efectivos de la Comisaría 42 acudieron al lugar y procedieron a la detención del agresor. Previo a su traslado a la sede policial, el hombre recibió asistencia médica en el hospital local debido a un corte menor en el rostro.

El Ministerio Público Fiscal sustentó la acusación realizada este domingo 11 de octubre en las denuncias penales de los damnificados, las actas de procedimiento policial, los certificados médicos, los testimonios de las personas presentes en la vivienda y el secuestro del arma blanca utilizada en el hecho, procedimiento a cargo del Gabinete de Criminalística.

Prisión preventiva y plazos de la investigación

Fundado en el riesgo procesal de peligro de entorpecimiento de la investigación, por carecer de arraigo y por pesar sobre el acusado un pedido de rebeldía y captura, el fiscal solicitó la prisión preventiva hasta la audiencia por el legajo anterior, fijada para el próximo martes.

Por su parte, el defensor oficial Nahuel Benac, quien asistió técnicamente al imputado, no objetó la formulación de cargos e indicó que se cumplieron los requisitos de ley del artículo 130. Sin embargo, cuestionó la medida cautelar argumentando que su defendido ya se encuentra informado de la audiencia posterior y podría asistir en libertad.

Finalmente, tras escuchar los argumentos de las partes, el juez de Garantías Víctor Hugo Maximiliano Gangarrossa dio por formulados los cargos y habilitó la etapa de investigación penal preparatoria por un plazo de cuatro meses, hasta el 11 de marzo de 2027. Asimismo, dispuso la prisión preventiva tal como lo requirió la Fiscalía y ordenó el cese del pedido de rebeldía y captura que pesaba sobre el hombre.