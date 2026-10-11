Feria del Libro de Cipolletti: las actividades destacadas para este domingo 11 y lunes 12

La 21ª Feria del Libro de Cipolletti continúa su desarrollo en las instalaciones del Complejo Cultural Cipolletti (CCC) , ofreciendo a los visitantes una extensa variedad de propuestas culturales con entrada libre y gratuita. El evento reúne a destacados escritores, artistas locales y vecinos en torno a la lectura y la formación.

Durante las jornadas de este domingo 11 y lunes 12 de octubre , la grilla albergará presentaciones literarias, talleres creativos, funciones de cine y espectáculos musicales. De forma simultánea, el predio exterior recibirá al Encuentro de Culturas , con opciones gastronómicas, danzas típicas y shows desde las 17 en el escenario del parque.

En la sala Visuales , las presentaciones de libros comenzarán a las 17 con Vivir con calma, de Laura Flynn . A las 18 , Mara Laudonia expondrá Pequeña Fuegia, mientras que a las 19 Cecilia Rayén y Guerrero Dewey presentarán la obra Berbel, el latido de la Patagonia. Por su parte, la sala Piazzolla recibirá el taller Escribir para hacer reír a las 17:30 , dictado por Laura Canseco , seguido a las 19 por el taller infantil El libro se escapó de Jimena Nordenstrom , y a las 20:30 por la presentación de Microdistancias literarias de Pablo Lautaro y Mirta Dentesano .

El área de Cine proyectará la película Intensamente 1 de 18 a 20, y posteriormente En busca de la felicidad de 20 a 22. En el área de Teatro, a las 19:30, el público podrá presenciar la proyección de El niño (The Kid) de Charles Chaplin con acompañamiento musical en vivo a cargo del Ensamble XX-XXI. Para cerrar la jornada en el parque exterior, se presentarán las baladas del mundo de Casita Sessions a las 19 y el espectáculo Homenaje a Mercedes Sosa por el grupo Dale en la tecla a las 20.

Programación prevista para el lunes 12 de octubre

El lunes 12 de octubre, la sala Teatro albergará uno de los momentos más esperados del día con la presentación de la reconocida autora Viviana Rivero, quien disertará sobre su libro Ellas entre las 19:30 y las 20:30. En la sala Visuales, el programa se abrirá a las 17 con Auténtica de Silvana Santarelli, continuará a las 18 con Encontrar (me), mi viaje vocacional de Laura Fernanda Salas, y a las 19 con El Examen (Memorias de una estudiante promedio) de Cecilia Conenna. Más tarde, a las 20:15, Jorge Alberto Herrera encabezará la charla ¿Es posible ser emprendedor?.

En la sala Piazzolla, a las 17, David Tapia presentará Reminiscencias de amor Dormido. Luego, a las 18, Roberta Orlandini dictará un taller sobre música y memoria para adultos mayores, y a las 19:15 el dúo Maga y Laurel ofrecerá el show Conversaciones. En el sector de Cine, se exhibirá Soul de 18 a 20 y El gran pez de 20 a 22. El escenario del parque cerrará con el Ensamble de Cuerdas Municipal a las 19 y la Banda Municipal de Cipolletti a las 20.