Cipolletti LMCipolletti Cipolletti Secuestran en pleno Cipolletti un auto robado en Buenos Aires: hallan armas de fuego y hay cuatro menores demorados

El sorprendente y exitoso operativo se registró en la noche del sábado en una conocida estación de servicio de calle Pacheco. Intervino personal de la comisaría cuarta. Agregar LM Cipolletti a







El exitoso opertivo lo concretó personal de la comisaría cuarta.

En el marco de un patrullaje preventivo realizado en la noche del sábado, efectivos de la Comisaría Cuarta de Cipolletti secuestraron un auto que registraba un pedido de secuestro activo solicitado por la Justicia de Buenos Aires. El procedimiento se concretó en la estación de servicio ubicada sobre la calle Pacheco, un punto de alto tránsito de la ciudad.

Durante la intervención policial, cerca de las 21, las autoridades procedieron a la demora de cuatro menores de edad que se encontraban a bordo del rodado, un Renault Sendero. Al revisar el interior del vehículo, los uniformados hallaron armas de fuego, las cuales fueron incautadas de inmediato para su posterior peritaje balístico.

Un exitoso operativo El hecho fue confirmado por el comisario Diego Domínguez en declaraciones brindadas a LM Cipolletti. El jefe policial explicó que el automóvil contaba con pedido de captura por robo en la provincia de Buenos Aires y detalló que se le dio intervención a la Justicia para determinar la situación legal de los jóvenes involucrados y el origen del armamento hallado. Tensión en la noche cipoleña.

La policía en Cipolletti tuvo intensos trabajos en operativos que terminaron con el secuestro de tres rodados. Estefania Petrella