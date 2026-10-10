Alta tensión en la zona: La locura de un joven que puso en peligro su vida y alarmó a todos

La insólita y riesgosa actitud del muchacho motivó un inusual despliegue en Allen. ¿Dijo algo tras el infartante rescate?

La locura del vecino que se subió a la chimenea y generó enorme preocupación.

Un operativo de emergencia se desplegó este sábado por la mañana en Allen , luego de que un joven de 22 años escalara hasta la parte superior de la chimenea de ladrillos de la antigua exfábrica Bagliani, poniendo en riesgo su integridad física . El hecho culminó sin personas heridas gracias al diálogo sostenido por el personal policial.

Cerca de las 11, el muchacho comenzó a trepar por las escaleras de la histórica estructura industrial ubicada en la intersección de las calles Antártida Argentina y Alfonsín , un sector actualmente rodeado por viviendas urbanas. El joven logró ascender hasta la cima del conducto, posicionándose justo a la altura de la boca de la chimenea.

Ante la voz de alarma recibida mediante una llamada al Centro de Monitoreo 911, efectivos de la Brigada Motorizada de Apoyo (BMA) acudieron con rapidez al lugar para contener la situación. En una primera instancia, los uniformados intentaron disuadirlo, pero el muchacho no respondía a los llamados iniciales.

Minutos más tarde, se sumó al procedimiento el personal de la Comisaría 6°, quienes reforzaron la mediación. Tras varios minutos de diálogo paciente e insistente, las fuerzas de seguridad lograron que el joven entrara en razón.

Final feliz tras un susto grande

Según fuentes de la vecina ciudad, el muchacho terminó descendiendo por sus propios medios utilizando las mismas escaleras por las que había subido, evitando así la necesidad de realizar maniobras de rescate en altura.

Una vez en la superficie, el joven se mostró evasivo y se negó a brindar sus datos de identificación. Por este motivo, y con el fin de resguardar su salud física y certificar su identidad, las autoridades procedieron a trasladarlo a la sede de la Comisaría 6°. Gracias al trabajo coordinado de las distintas unidades, el episodio concluyó sin lamentar lesionados.