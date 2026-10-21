El albinegro viajará este jueves para el partido decisivo e histórico frente a San Martín de Formosa en Córdoba.

Cipo recupera a su goleador para la final y hay dos jugadores en duda.

En el año del centenario, Cipo se prepara para disputar la final por el primer ascenso del Federal A frente a San Martín de Formosa . Mientras la ilusión crece en toda la ciudad, el cuerpo técnico de Fabián Enríquez ajusta los últimos detalles antes de emprender viaje hacia Córdoba .

La buena noticia para el entrenador es el regreso de Federico Acevedo , uno de los goleadores del equipo, que cumplió su fecha de suspensión y volverá a estar disponible. Sin embargo, no todas son certezas: Maximiliano López y Víctor Manchafico trabajan contrarreloj para recuperarse de sus respectivas lesiones y poder integrar la lista de 20 convocados.

El último entrenamiento en la ciudad tendrá este jueves una jornada especial. El plantel trabajará por la tarde en La Visera de Cemento , con las puertas abiertas para que los hinchas puedan acompañarlo, antes de subirse al colectivo que lo trasladará hasta San Francisco, Córdoba .

El regreso del Tanque: de la expulsión a una nueva oportunidad

Federico Acevedo volverá a estar a disposición de Enríquez después de cumplir la sanción que recibió por su expulsión en la semifinal de ida frente a Alvarado. Aquella tarde, bajo la lluvia, el delantero vio la tarjeta roja a los 30 minutos del primer tiempo después de un codazo contra Facundo Centurión.

Omar Novoa

La expulsión encendió las alarmas, no solamente porque Cipolletti debía afrontar buena parte del encuentro con un futbolista menos, sino también porque existía la posibilidad de que una sanción mayor lo dejara afuera de una eventual final.

Sin embargo, Acevedo recibió una sola fecha de suspensión y la cumplió en la revancha frente al Torito, disputada en el estadio José María Minella. En Mar del Plata, Enríquez debió ingeniárselas para afrontar un partido decisivo sin un centrodelantero. El entrenador buscó alternativas en el ataque y recién sobre el cierre del complemento dispuso el ingreso de Nahuel Luna.

De estar alejado del plantel a pieza fundamental

El presente de Acevedo tiene una historia particular dentro de esta campaña. El delantero atravesó una situación contractual que derivó en su alejamiento del plantel durante varias semanas, en un momento en el que Cipolletti buscaba consolidarse entre los protagonistas del campeonato.

Acevedo se llena la boca de gol. Cipo logró el pase a semifinales del Federal A. Omar Novoa

La situación se resolvió sobre el cierre del Nonagonal y el atacante volvió a entrenarse junto a sus compañeros. En poco tiempo recuperó terreno y volvió a meterse entre los titulares.

Después de casi dos meses sin jugar, el Tanque volvió a convertir en la revancha de los cuartos de final frente a Sol de América de Formosa. Aquella mañana, en La Visera, abrió el marcador de lo que terminaría siendo una goleada para conseguir la clasificación a semifinales.

Fue su octavo gol de la temporada, una cifra que lo posiciona entre los máximos artilleros del equipo junto a Nicolás «Tucu» Peralta, quien suma nueve tantos.

López, una recuperación que sigue generando dudas

Maxi López es uno de los futbolistas que mantiene en alerta al cuerpo técnico. El extremo sufrió un desgarro después de la octava fecha del Nonagonal, frente a Alvarado. Desde entonces, atravesó una recuperación que le impidió tener continuidad en la recta final del campeonato.

Omar Novoa

Aquella lesión lo dejó afuera de la visita a Juventud Antoniana, en Salta, y del viaje a Formosa para disputar la ida de los cuartos de final frente a Sol de América.

En la revancha ante el conjunto formoseño volvió a integrar el banco de suplentes, aunque no sumó minutos. Regresó al campo de juego en la semifinal de ida frente a Alvarado, en La Visera. Sin embargo, aquella tarde ingresó durante el complemento y volvió a resentirse de la lesión muscular, por lo que no pudo terminar el encuentro en plenitud física.

Ahora, con la final a pocos días, López será evaluado hasta último momento para determinar si puede integrar la delegación de 20 futbolistas que viajará a Córdoba.

Manchafico, la otra preocupación de Enríquez

La situación de Víctor Manchafico también genera incertidumbre en la previa. El defensor central, uno de los referentes del plantel, sufrió una lesión muscular en el aductor durante la revancha frente a Alvarado, en Mar del Plata.

Pasada la media hora de juego, después de realizar un quite en velocidad, el futbolista quedó tendido sobre el campo y rápidamente se advirtió que no podría continuar. Yago Piro fue su reemplazo y Manchafico abandonó la cancha entre lágrimas, una imagen que reflejó la angustia de tener que salir en un encuentro tan importante.

Desde su regreso a la ciudad, el defensor trabaja contrarreloj para intentar recuperarse y estar disponible para la final.

Claudio Espinoza

Última práctica abierta y una despedida que promete ser multitudinaria

La preparación de Cipolletti tendrá este jueves su última jornada de trabajo en la ciudad antes del viaje hacia San Francisco. Los jugadores están citados a las 14.30 en La Visera de Cemento para realizar la última sesión de entrenamiento.

Esta vez, el estadio tendrá sus puertas abiertas para los hinchas, que podrán acercarse a acompañar al equipo antes de la final. Será una nueva oportunidad para que los simpatizantes expresen su apoyo a un plantel que despertó una enorme ilusión.

Una vez finalizado el entrenamiento, la delegación se preparará para emprender viaje hacia Córdoba. La salida del colectivo está prevista para las 17.30 y se espera que una importante cantidad de hinchas y vecinos se acerque para despedir a los futbolistas.

Durante el último mes, el plantel viene recibiendo el cariño y el masivo acompañamiento de los simpatizantes cada vez que le toca partir de la ciudad. Una caravana copó el camino a Neuquén y las inmediaciones del aeropuerto de la capital provincial cuando el equipo viajó a Salta. Luego, el apoyo se repitió en la salida hacia Formosa y el último fin de semana, cuando emprendió viaje a Mar del Plata: cientos de hinchas llegaron a las puertas del estadio y también se apostaron en distintos puntos de la Ruta 22.

Con el sueño del ascenso cada vez más cerca, Cipolletti se prepara para una nueva muestra de apoyo popular antes de afrontar el partido más importante de la temporada.