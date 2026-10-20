Los hinchas de Cipo agotaron los lugares en los colectivos para viajar a Córdoba

Los fanáticos del albinegro coparon la sede desde temprano y se movilizarán en masa para la gran final.

La familia albinegra agotó los 17 colectivos organizados por el club para acompañar al equipo en la final del Federal A. Cipo enfrentará a San Martín de Formosa el domingo 25 de octubre, desde las 15, en el estadio Juan Pablo Francia de San Francisco, con el ascenso a la Primera Nacional en juego.

La ilusión por el ascenso se hace sentir en cada rincón de Cipolletti y los hinchas ya comenzaron a demostrar que quieren estar presentes en una de las citas más importantes de la historia reciente del club. Este martes, la institución confirmó a través de sus redes sociales que se agotaron todos los lugares disponibles en los colectivos organizados para viajar a Córdoba .

En total, el club había dispuesto 17 colectivos para trasladar a los simpatizantes hasta San Francisco , donde el Albinegro disputará la final del Federal A frente a San Martín de Formosa .

La respuesta de los hinchas fue contundente y todas las plazas quedaron cubiertas, en una muestra de la expectativa que genera la posibilidad de regresar a la segunda categoría del fútbol argentino.

“Informamos que se agotaron todos los lugares disponibles para viajar a Córdoba en los colectivos organizados por el club”, comunicó la institución en una publicación difundida en sus redes sociales. Además, agradeció a quienes reservaron su lugar para acompañar al equipo en la definición.

“Una vez más, la familia albinegra dice presente”, expresó el club en el mensaje, que refleja el clima de ilusión que rodea al plantel y a sus seguidores en la previa de la final.

Una final que moviliza a toda la región

Cipolletti se jugará el ascenso el próximo domingo 25 de octubre, desde las 15, en el estadio Juan Pablo Francia, de San Francisco, Córdoba. Enfrente estará San Martín de Formosa, en una definición a partido único que determinará quién consigue el primer boleto a la Primera Nacional.

El encuentro tendrá un condimento especial para el Albinegro, que transita el año de su centenario y buscará coronar la temporada con un regreso a la segunda categoría. La clasificación a la final, conseguida tras superar a Alvarado de Mar del Plata en semifinales, reavivó la ilusión de los hinchas, que ahora preparan el viaje para acompañar al equipo.

Con los 15 colectivos completos, el acompañamiento está garantizado para una delegación de simpatizantes que recorrerá más de 1100 kilómetros para alentar al equipo. La expectativa crece con el correr de los días y el sueño del ascenso empieza a sentirse cada vez más cerca.