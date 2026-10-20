Facundo Crespo, ocho años de lucha, una atajada impresionante y la final soñada

El arquero de Cipo es el jugador del plantel que más tiempo lleva defendiendo estos colores.

Hay atajadas que valen mucho más que evitar un gol. Algunas sostienen resultados, otras cambian partidos y otras son claves para mantener la calma y llegar a una final. Para Facundo Crespo , su intervención para Cipo en Mar del Plata frente a Alvarado, tuvo un poco de todo eso.

El arquero fue uno de los grandes protagonistas de la clasificación a la final del Federal A . En una tarde complicada para el Albinegro, apareció cuando su equipo más lo necesitaba y sostuvo una ilusión que hoy está a apenas 90 minutos de convertirse en realidad. “Sinceramente el partido lo vivimos y lo transitamos con mucha responsabilidad, con el compromiso y sabiendo que no podíamos perder de ninguna manera. Sabíamos que era algo muy importante para nosotros, muy importante para el club”, dijo a LM Neuquén .

Pero detrás de esa atajada hay una historia mucho más larga. Una que comenzó en 2018 , cuando llegó al club, y que atravesó años de espera, suplencias, campañas difíciles y oportunidades que tardaron más de la cuenta.

Foto: Luis Amaolo

La atajada que sostuvo el sueño en Mar del Plata

El partido frente a Alvarado no fue sencillo y Cipolletti debió afrontar una revancha exigente. En medio de un desarrollo incómodo, Crespo tuvo una intervención extraordinaria ante un remate cruzado del Sapito Gutiérrez, que ingresó al área por el sector derecho. El arquero reaccionó y evitó la caída de su arco, en lo que pudo haber sido la ventaja para el Torito. “Con respecto a la atajada, en ese mismo instante supe que había sido determinante, que había sido muy importante por cómo se dio el partido”, aseguró.

Con el paso de los días, el propio protagonista reconoció la importancia de aquella acción. “Obviamente que faltaban 15 minutos, casi 20 minutos creo, pero eso nos dio ese aire que te da la confianza para lo que queda para el resto del partido”, sostuvo.

La clasificación fue el resultado de una serie en la que Cipolletti supo aprovechar sus oportunidades y resistir cuando el rival buscó imponerse. “La verdad que se dio de la mejor manera y nos vinimos todos muy felices, muy contentos y conformes por lo que habíamos hecho”, recordó.

Ocho años, suplencias y la paciencia de esperar el momento

Para comprender el presente de Crespo hay que retroceder varios años. El arquero llegó a Cipolletti en 2018 y desde entonces conoció prácticamente todas las caras del Federal A.

En sus primeros tiempos debió esperar detrás de Matías Alasia. No fue un comienzo con la titularidad asegurada, sino una etapa de aprendizaje y competencia por el puesto.

Con el paso de las temporadas llegaron nuevas oportunidades y también momentos de incertidumbre. En 2021, integró el plantel dirigido por Gustavo Raggio, que protagonizó una de las campañas más importantes del Albinegro en los últimos años.

Sin embargo, la continuidad no siempre estuvo garantizada. En 2022, Crespo volvió a ocupar el banco de suplentes durante parte de la temporada, esta vez por detrás de Luciano Molini.

Un año después, en 2023, comenzó nuevamente desde atrás, con Rafael Ferrario como arquero titular. Más adelante recuperó su lugar en una campaña en la que Cipolletti tuvo irregularidades en el inicio y una despedida rápida en los playoffs.

Fueron años de realidades muy diferentes: de pasar de pelear arriba a mirar con preocupación la tabla de posiciones; de entrenar sin saber si llegaría la oportunidad y de sostener la convicción de que todavía tenía mucho para darle al club. “Me pasa que a veces me pongo a pensar, de todos los años que he estado acá, de todos los torneos que he jugado, siempre alternando buenas y malas, pero siempre yendo al frente, siempre dando la cara, siempre tratando de mejorar, siempre tratando de darle algo mejor al club”, reflexionó.

La temporada 2024 fue otro capítulo importante en su carrera. En medio de una campaña irregular, Crespo se convirtió en una de las figuras del equipo y tuvo actuaciones que permitieron sostener resultados en momentos complicados.

Y aunque los resultados colectivos no siempre acompañaron, el arquero permaneció en Cipolletti. Por eso, la clasificación a la final de 2026 tiene un significado que va mucho más allá de una buena temporada. “Es un premio, como siempre se dice, un premio al esfuerzo, un premio a la constancia. Estamos en la final, es algo soñado, muy emocionante tanto para nosotros como para la gente”, sostuvo.

El sueño de hacer feliz a una ciudad

La final llega en un contexto especial. Cipolletti acaba de cumplir cien años y la posibilidad de regresar a la Primera Nacional moviliza a una ciudad y a miles de hinchas de toda la región.

Por eso, cuando habla de lo que viene, Crespo no piensa solamente en el plantel. También recuerda a quienes acompañaron al equipo durante los años difíciles. “La gente se merecía esto hace muchos años y ojalá que el fin de semana nos puedan acompañar y nos puedan alentar. Vamos a dejar la vida, eso está clarísimo y obviamente que vamos por ese objetivo”, afirmó.

El arquero sabe que la final será el partido más importante de esta campaña. También entiende que no alcanza con todo lo conseguido hasta ahora: todavía queda un último esfuerzo. “Vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance y ojalá que sea para este lado, ojalá que vengamos muy felices para Cipolletti y podamos hacer feliz a una ciudad”, concluyó.