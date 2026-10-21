Capacitarán a trabajadores rionegrinos en soldadura automática para grandes obras energéticas

El Gobierno provincial, la Fundación UOCRA y empresas formarán a obreros rionegrinos en tecnología para la construcción de gasoductos.

Río Negro capacita trabajadores para que puedan sumarse a las obras de los proyectos energéticos.

El Gobierno de Río Negro , a través de la secretaría de Trabajo , puso en marcha una iniciativa conjunta con la Fundación UOCRA y el consorcio empresarial a cargo de las obras de infraestructura energética en la región. El programa está destinado a capacitar a operarios locales en soldadura automática , una especialidad técnica estratégica para el sector hidrocarburífero.

En esta primera etapa, 12 trabajadores rionegrinos fueron seleccionados para recibir formación intensiva de nivel internacional. Esta instrucción en tecnologías de última generación busca cubrir la creciente demanda de personal altamente calificado para la construcción y tendido de gasoductos en la provincia.

La iniciativa tiene como objetivo central garantizar que las inversiones energéticas que se ejecutan en el territorio generen empleo genuino, conocimiento y oportunidades permanentes para los habitantes de la provincia. Históricamente, la escasez de especialistas formados en soldadura robótica o automatizada requería la contratación de técnicos de otras provincias o del extranjero.

Mediante este esquema de articulación entre el sector público, el sindicato de la construcción y las empresas privadas, la provincia busca fortalecer el cumplimiento de la legislación laboral que otorga prioridad a la mano de obra rionegrina en los desarrollos industriales.

Río Negro capacita trabajadores para que puedan sumarse a las obras de los proyectos energéticos.

Formación técnica integral y de vanguardia

Los operarios rionegrinos accederán a talleres especializados equipados con maquinaria de vanguardia, donde aprenderán el manejo de sistemas automatizados aplicados a tuberías de gran escala. La capacitación cubrirá de forma integral los traslados, el alojamiento, la alimentación y una asignación económica durante la estadía de los trabajadores.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la incorporación de estas competencias técnicas no solo eleva la calificación laboral del personal local, sino que posiciona a Río Negro como un nodo clave capacitado para responder a las exigencias de la industria energética nacional.