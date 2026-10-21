Más de 36 mil alumnos fueron evaluados en Río Negro: los resultados en Lengua y Matemática

El relevamiento provincial detectó avances en alfabetización, pero también dificultades en cálculos complejos. Los datos orientarán la enseñanza en 2027.

Más de 36 mil alumnos de primaria, fueron evaluados en Legua y Matemática con resultados que sorprenden a Río Negro.

El Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro presentó los primeros resultados de Río Negro Explora 2026 , el dispositivo provincial que evalúa los aprendizajes de estudiantes de escuelas primarias y permite identificar fortalezas y dificultades en las aulas.

La evaluación alcanzó a más de 36 mil estudiantes de primero, segundo, tercero y quinto grado, con actividades vinculadas a Lengua y Matemática . Los resultados muestran avances en determinadas habilidades, aunque también evidencian dificultades en escritura autónoma, comprensión lectora y resolución de cálculos.

Los indicadores forman parte de una herramienta implementada desde 2024, que permite comparar el desempeño escolar a lo largo del tiempo. Además, incorpora la perspectiva de los docentes para identificar necesidades y establecer estrategias que permitan mejorar la calidad educativa.

Qué revelaron las evaluaciones de Lengua en Río Negro

En el área de Lengua, los primeros resultados reflejaron desempeños destacados en actividades relacionadas con la escritura del nombre propio durante los primeros años de escolaridad. Sin embargo, otras habilidades presentaron porcentajes considerablemente menores.

En primer grado, el 45,86% de los estudiantes alcanzó el nivel denominado "Logrado" en escritura autónoma de palabras. Este indicador permite identificar los desafíos que enfrentan los alumnos durante las primeras etapas del proceso de alfabetización.

Por su parte, en quinto grado, el 92,98% alcanzó el nivel informado en aproximación a la lectura. No obstante, cuando se evaluó la capacidad de localizar información específica, solamente el 54,09% de los estudiantes obtuvo el nivel "Logrado".

Estos resultados evidencian diferencias entre las habilidades evaluadas y permiten identificar aspectos que requieren mayor acompañamiento pedagógico. La información será utilizada para fortalecer las propuestas de enseñanza y atender las necesidades particulares de cada trayectoria escolar.

Matemática: los cálculos complejos representan uno de los principales desafíos

En Matemática, los resultados también mostraron diferencias significativas según el grado y las habilidades analizadas. En segundo grado, el 77,45% alcanzó el nivel "Logrado" en relaciones aditivas, mientras que en tercero se registraron indicadores favorables.

En ese último curso, el 74,19% de los estudiantes alcanzó el nivel esperado en regularidades de la serie numérica. Sin embargo, las dificultades aumentaron en quinto grado, especialmente cuando las actividades exigieron procedimientos matemáticos más complejos.

Según los datos oficiales, apenas el 38,21% de los alumnos de quinto grado alcanzó el nivel "Logrado" en cálculos que requieren más de una operación, uno de los indicadores que demanda atención en las propuestas pedagógicas.

La situación también se reflejó en las actividades de análisis de resultados e identificación de errores, donde solamente el 34,09% consiguió el nivel establecido. Estos porcentajes permitirán orientar intervenciones específicas para fortalecer el aprendizaje matemático.

Qué dijeron las autoridades educativas sobre los resultados

La subsecretaria de Innovación y Planeamiento, Aurelia Sosa, destacó los indicadores generales obtenidos mediante el dispositivo provincial y sostuvo que las evaluaciones permiten realizar un seguimiento de los aprendizajes desde su implementación.

"Los resultados han sido muy favorables. En Lengua, más del 95% de los estudiantes logró realizar las actividades propuestas, mientras que en Matemática más del 77% alcanzó resultados satisfactorios", señaló la funcionaria.

Sosa explicó que Río Negro Explora permite comparar las evaluaciones realizadas desde 2024, considerando tanto las trayectorias escolares como las habilidades específicas que se analizan durante cada año y en las diferentes instancias del proceso.

Más de 1.250 docentes participaron de una encuesta provincial

El relevamiento también incorporó una encuesta docente que reunió 1.259 respuestas. Esta herramienta permitió conocer las condiciones de enseñanza, las prácticas pedagógicas y los principales obstáculos que enfrentan los educadores en las escuelas rionegrinas.

Entre las dificultades identificadas aparecen la alfabetización, la lectura y escritura autónomas, la organización de las propuestas educativas y, en Matemática, la resolución de problemas, la argumentación y la validación de los procedimientos utilizados.

La directora general de Educación, Marcela Strahl, explicó que esta información complementa los resultados cuantitativos y permite incorporar la experiencia cotidiana de quienes trabajan directamente con los estudiantes dentro de las instituciones educativas.

"Este dispositivo preveía la participación de las encuestas docentes con datos cualitativos que nos brindan esa mirada del territorio que nos permite pensar y planificar esta mejora educativa junto a las instituciones", manifestó Strahl.

Marcela Strahl, directora general de Educación. Estefania Petrella

Cómo se utilizarán los resultados durante el ciclo lectivo 2027

Desde el Ministerio de Educación explicaron que los indicadores obtenidos serán utilizados para elaborar el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el Proyecto de Alfabetización Institucional (PAI) 2027 de cada establecimiento educativo.

El objetivo será incorporar los resultados a la planificación escolar, identificar necesidades específicas y diseñar estrategias de acompañamiento para los estudiantes que presentan mayores dificultades en lectura, escritura y resolución de problemas matemáticos.

Finalmente, Strahl destacó que la evaluación provincial tiene un sentido formativo y no se limita a obtener estadísticas. Los resultados forman parte de un proceso pedagógico que permite revisar las prácticas de enseñanza y fortalecer las trayectorias educativas.