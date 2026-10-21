Giro en el referéndum contra Marcelo Román: se cayó la fecha y anticiparon cuándo podría realizarse

La Junta Electoral explicó las dificultades para organizar la consulta popular. La presidenta, Maite Seghezzo detalló los plazos, costos y requisitos para definir la continuidad del Intendente.

El referéndum para revocar al intendente de Allen, Marcelo Román no se desarrollará el 8 de noviembre pero si antes de finalizar el año.

La Junta Electoral Municipal de Allen confirmó que el referéndum para definir la continuidad del intendente Marcelo Román no podrá realizarse el próximo 8 de noviembre, como estaba previsto. La organización de la consulta popular enfrenta dificultades administrativas que obligan a postergar la votación.

La presidenta del organismo, Maite Seghezzo , explicó que existen procedimientos electorales que requieren la intervención de organismos provinciales y nacionales. Además, anticipó que la votación podría concretarse durante noviembre o a principios de diciembre, aunque todavía no existe una fecha confirmada.

El proceso de revocatoria de mandato representa una situación inédita para Allen , donde los vecinos deberán decidir mediante el voto si el jefe comunal continúa en funciones o es destituido antes de finalizar su mandato.

La funcionaria explicó que, si bien la Carta Orgánica Municipal establece un plazo de 30 días desde la finalización de la recolección de firmas para realizar la consulta, existen dificultades operativas que impiden cumplir con ese período.

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Por qué se postergó el referéndum contra Marcelo Román

Seghezzo señaló que el principal inconveniente está relacionado con la organización de una elección que tendrá características similares a los comicios generales, incluyendo la obligatoriedad del voto y la utilización del padrón electoral correspondiente a 2023.

En ese sentido, la presidenta de la Junta Electoral explicó: "si bien es cierto que la Carta Orgánica Municipal de Allen dice que debe hacerse dentro de los 30 días de finalizada la recolección de las firmas del 20% de firmas que habilitan la realización del referéndum, también es cierto que es imposible realizarlo dentro de esos términos por dificultades operativas normales de lo que representa hacer una elección", dijo en declaraciones a LU18.

Uno de los principales obstáculos es la necesidad de obtener los padrones electorales utilizados el 16 de abril de 2023, cuando se desarrollaron las elecciones municipales en las que resultó elegido el actual intendente.

La funcionaria explicó que la documentación deberá solicitarse a la Cámara Nacional Electoral mediante el Tribunal Electoral Provincial, debido a que se necesitan registros con fotografías y troqueles que permitan acreditar la participación de cada votante.

"Eso es lo que dificulta o genera tiempo porque no está en nuestro alcance hacerlo, hay que solicitarlo a la Cámara Nacional Electoral, que es la que va a enviar el soporte informático para que se pueda hacer la impresión de ese tipo de padrones", explicó Seghezzo.

Anahí Cárdena

La presidenta recordó que la Carta Orgánica Municipal data de 1989, cuando las elecciones se desarrollaban con mecanismos diferentes. Actualmente, la utilización de padrones con fotografías y troqueles requiere procedimientos que demandan mayores tiempos de preparación.

Aunque el 8 de noviembre quedó descartado, la presidenta de la Junta Electoral adelantó que existe la expectativa de concretar la consulta popular antes de finalizar el año, siempre que puedan completarse los procedimientos administrativos pendientes.

Seghezzo sostuvo que estiman poder cumplir con los plazos durante noviembre o principios de diciembre, pero aclaró que todavía no cuentan con información suficiente para establecer un cronograma electoral definitivo.

Cómo será la votación para definir la continuidad del intendente

La consulta popular tendrá carácter obligatorio y se desarrollará con un mecanismo similar al de una elección convencional. Los ciudadanos deberán pronunciarse por el Sí o por el No a la revocatoria de mandato.

Seghezzo explicó que el resultado se determinará mediante mayoría simple de los votos válidos, por lo que la opción que obtenga más sufragios definirá la continuidad o destitución del actual jefe comunal.

"El sí es a la revocatoria, o sea, que la gente o los electores que votan por el sí, votan afirmativamente por la revocatoria del mandato del intendente, o sea, que si gana el sí, el intendente deja de serlo", explicó la presidenta.

Por el contrario, quienes voten por el No estarán manifestando su voluntad de que Marcelo Román continúe al frente del municipio. La Junta Electoral buscará informar claramente estas alternativas para evitar confusiones entre los electores.

Respecto del sistema de votación, Seghezzo anticipó que, aunque todavía no existe una resolución definitiva, la intención es utilizar dos boletas diferenciadas, una correspondiente al Sí y otra al No.

Cuántos vecinos estarán habilitados para votar

La presidenta de la Junta Electoral estimó que aproximadamente 24.500 electores estarán habilitados para participar del referéndum. Sin embargo, aclaró que se trata de una cifra aproximada, ya que todavía debe recibirse la documentación electoral correspondiente.

También indicó que existen 58 electores extranjeros incluidos en el padrón utilizado durante las elecciones municipales de 2023, quienes podrán participar de acuerdo con las condiciones establecidas para esta consulta.

En cuanto a los establecimientos de votación, la funcionaria adelantó que se utilizarán las mismas escuelas y la distribución de mesas que funcionaron durante los comicios municipales de abril de 2023.

Las autoridades de mesa deberán ser seleccionadas mediante un sorteo aleatorio por medios informáticos, conforme a las disposiciones del Código Electoral Nacional. El objetivo es garantizar la transparencia y evitar designaciones que puedan generar cuestionamientos.

Cuánto costará organizar el referéndum en Allen

Otro aspecto abordado durante la entrevista fue el costo económico de la consulta popular. Seghezzo explicó que inicialmente evaluaron los recursos necesarios ante la posibilidad de que la propia Junta Electoral tuviera que administrar su organización.

Según detalló, realizaron una estimación cercana a los $8 millones, aunque aclaró que ese cálculo no contempla todos los gastos vinculados con el desarrollo de una elección.

La cifra no incluye, por ejemplo, los costos de seguridad ni la impresión de los padrones electorales. Por lo tanto, el desembolso total podría ser superior a la estimación preliminar mencionada por la funcionaria.

Sobre el financiamiento, Seghezzo explicó que la legislación electoral provincial establece que la provisión de los elementos necesarios corresponde al ámbito provincial, mediante los organismos competentes del Ministerio de Gobierno de Río Negro.

Qué pasará con la campaña electoral

La presidenta también explicó que las campañas a favor y en contra de la revocatoria estarán a cargo de los sectores interesados. La Junta Electoral Municipal concentrará sus esfuerzos en promover la participación ciudadana.

"Nosotros lo que vamos a hacer la campaña es para que se vote", expresó Seghezzo, quien destacó la importancia de que la mayor cantidad posible de vecinos participe de una decisión institucional de estas características.

La funcionaria también señaló que las reglas electorales serán similares a las de una elección convencional, aunque aclaró que los partidos políticos no tendrán una intervención oficial en el procedimiento de revocatoria.

Mientras tanto, la Junta Electoral funcionará temporalmente en la Biblioteca Popular Naciones Americanas, con atención al público de 9 a 12 horas y funcionamiento administrativo de 8 a 14.