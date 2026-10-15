El cuerpo legislativo aprobó por mayoría a la convocatoria de la Junta Electoral para realizar la consulta popular en el mes de noviembre.

Aprobaron el referéndum por la revocatoria del intendente Marcelo Román en Allen: Cuando será

El Concejo Deliberante dio luz verde por mayoría a la convocatoria de la Junta Electoral para realizar la consulta popular el domingo 8 de noviembre. El control oficial confirmó que el proceso se encuentra validado por 4.771 firmas . La revocatoria de mandato del intendente Marcelo Román dio un nuevo paso en la ciudad de Allen.

Este jueves, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría una resolución para que la Junta Electoral convoque al referéndum previsto para el próximo 8 de noviembre , fecha que se trató en la comisión de labor parlamentaria.

Uno de los datos centrales que se conocieron durante el debate fue el resultado del control de las adhesiones. La revisión realizada por la Secretaría del Concejo Deliberante determinó que hay 4.771 firmas válidas , correspondientes al padrón electoral de 2023 y al de extranjeros.

El número supera el mínimo de adhesiones requerido para avanzar con el mecanismo de revocatoria, por lo que ahora la atención está puesta en la intervención de la Junta Electoral y en los pasos formales para concretar la consulta popular.

Con este panoarama más la confirmación de la fecha propuesta, los allenses deberán acudir a las urnas el domingo 8 de noviembre para definir la continuidad o no del mandato del intendente Marcelo Rómán.

El Referéndum tendrá carácter obligatorio para todos los electores contemplados en el padrón 2023.

En medio del avance del pedido de revocatoria, Marcelo Román sumó el apoyo de Tortoriello

El intendente de Allen, Marcelo Román, se reunió con el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Aníbal Tortoriello, y publicó la foto del encuentro en sus redes sociales, en medio del avance de la revocatoria de su mandato. La reunión se dio después de que los vecinos que impulsan la consulta en Allen anunciaran que superaron las firmas necesarias.

En su publicación, el edil escribió que dialogaron sobre "la situación actual de Allen, las principales demandas de nuestros vecinos y los desafíos que enfrenta la provincia de Río Negro".

Denuncias judiciales e investigación de fondos

A la situación institucional se suman expedientes tramitados en la Justicia. Además de la formulación de cargos por peculado y malversación de fondos que enfrenta el intendente Román, Figueroa ratificó que presentó una nueva denuncia penal en la Fiscalía 4 por presunta malversación.

La presentación judicial señala la utilización no autorizada de 64 millones de pesos provenientes de regalías con afectación específica para cubrir partidas de rentas generales y gastos corrientes. La denuncia fue acompañada por la concejal Tina Sánchez y otros miembros del Concejo.

Sobre las impugnaciones vertidas desde el entorno del jefe comunal respecto a la validez de las planillas, Figueroa ratificó que el resguardo de los documentos originales le corresponde al Concejo Deliberante y a la Junta Electoral Local, garantizando que la revisión continuará por los canales institucionales previstos.