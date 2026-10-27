Primavera en el Rosauer: El Parque ya cuenta con nuevo mobiliario urbano

Durante esta semana, el municipio local avanza en la puesta valor de uno d elos espacios verdes más concurridos de la ciudad.

El Municipio continúa avanzando con la puesta en valor de los espacios verdes de la ciudad mediante la incorporación de nuevo mobiliario urbano . Los trabajos comenzaron en el Parque Rosauer , ubicado en las calles Mengelle y Mariano Moreno, donde se instalarán un total de 42 bancos con respaldo para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con mayor comodidad de uno de los espacios más emblemáticos de Cipolletti , rodeado de naturaleza.

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que, en el marco de la Licitación Pública N.º 14/2026, se adquirieron un total de 185 bancos a la empresa adjudicataria DIPO Equipamiento Urbano S.R.L.

Este plan de puesta en valor contempla la renovación del mobiliario en distintos espacios públicos de la ciudad, entre ellos el Paseo de la Familia, el Paseo del Ferrocarril, el Parque Rosauer, la Plaza San Martín y la ciclovía de calle Vélez Sarsfield.

Las acciones forman parte de una política de mejora y mantenimiento de los espacios públicos, con el objetivo de brindar lugares más cómodos, seguros y accesibles para el encuentro, la recreación y el disfrute de todos los vecinos.

Sobre el cronograma de mantenimiento de espacios verdes

El Municipio -a través del área de Espacios Verdes- informó que se realizan tareas de corte y mantenimiento en 10 plazas por día aproximadamente, dependiendo de la superficie.

Los trabajos se llevan a cabo de lunes a viernes con dos cuadrillas que realizan el corte de césped de plazas, parques y plazoletas.

Durante la jornada de este martes, trabajadores municipales se encuentran abocados a trabajar en: Parque Norte, playón deportivo Godoy, 10 de marzo, Hidronor, Luis Piedrabuena, Sirvente, Millenium, Trébol y paseo de la Niñez

El miércoles 28 de octubre continuarán en los siguientes espacios verdes:

• Paseo de la Familia

• San Martin

• Recaudaciones

• Rosauer

• Manzanar 7, 8 y 9

• Pioneros

• Plaza comisaría 1200

Durante el jueves 29 de octubre, se procederá a trabajar en las plazas, parques y plazoletas comprendidas en las siguientes zonas:

• Las Viñas

• San Luis

• Azcuénaga

• 12 de Septiembre

• Jacarandas

• Kossman

• Mujeres Cipoleñas

• Cipreses

• Newbery

Finalmente, el viernes 30 de octubre el cronograma indica que realizarán tareas de mantenimiento en el Centro Cultural Roberto Abel, Parque Central, Paseo del Ferrocarril, hospital local y la ciclovía que va de calle Toschi a Perón.

Sumado al trabajo de corte de césped se lleva a cabo el mantenimiento diario que realizan los placeros, lo que abarca tareas de perfilado, riego, resiembra y limpieza de dichos espacios.