Un abuelo prendió velas a sus santitos y casi se le incendia la casa: Policías llegaron a tiempo para rescatarlo

La hija fue a visitarle y advirtió que escapaba humo por las ventanas. Efectivos de la Subcomisaría 79 ingresaron y rescataron al vecino, cuando estaba ya sin fuerzas.

El abuelo tenía sus santitos arriba de una mesa. Encendió velas, y por accidente se inició un principio de incendio.

Un abuelo devoto de la religión católica le prendió velas a sus santitos y se produjo un incendio que afectó parte de su casa, ubicada en la calle Scalabrini Ortiz 1193, en el barrio 1200 Viviendas de Cipolletti.

Personal de la Subcomisaría 79 ubicada a media cuadra en el mismo conglomerado habitacional, corrió hasta el domicilio y logró apagar las llamas y salvarle la vida al vecino.

El incidente ocurrió este martes cerca de las 11,30 en la casa que ocupa el hombre, adulto mayor. Su hija, que lo había ido a visitar, advirtió que algo estaba pasando porque vio salir humo por las ventanas y al llamarlo, su padre no contestaba. De inmediato corrió hasta la unidad policial y alertó a los efectivos.

Rápida intervención de los policías

El propio jefe de la dependencia de la fuerza, el oficial Principal Martín Salvatierra fue hasta el lugar acompañado por el oficial Antinao, el ayudante Aguilar y una empleada administrativa.

“Antes de llegar ya se visualizaba humo saliendo por la ventana de la planta alta, ingresamos de forma inmediata porque sabíamos que había una persona que todavía puede necesitar de nuestra ayuda", relató Salvatierra.

Precisó que al abrir la puerta “se observaba el humo sobre el techo ya bajando hasta la mitad. Desde la escalera se observaba que el mismo venía desde la planta alta”.

“Gracias a Dios en la cocina visualizamos al abuelo que estaba sin fuerzas y lo llevamos a salvo a la parte externa. Allí lo sentamos para que recupere su aliento”, agregó.

A todo esto, el resto de los efectivos que participaron el operativo lograron apagar el fuego para sofocar el foco de incendio, explicó el oficial. Resalto que afortunadamente “no hay que lamentar ninguna víctima, la persona mayor se recuperó y no necesitó asistencia médica".

Según se precisó, el siniestro se produjo cuando el hombre encendió velas para rendirle devoción a unos santitos que tenía sobre una mesa. Al parecer de las velas cayó accidentalmente y encendió la cera que había caído sobre el pupitre, y se propagó al resto del mueble y sobre un sector de la pared, lo que provocó que se generara abundante humo. La oportuna intervención policial evitó que el fuego se extendiera al resto del inmueble, lo que hubiera puesto en riesgo los domicilios aledaños, dada la cercanía de unos con otros.