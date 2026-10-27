El Tren del Valle entra en cuenta regresiva: habrá 120 días de transición para el traspaso a Río Negro

La resolución oficial fija el plazo legal para que Tren Patagónico tome el control. Mientras se define el esquema operativo y la posible extensión del ramal, el servicio continuará como hasta ahora.

El Tren del Valle pasa formlamente a Río Negro. La Provincia se hará cargo de la operación en 120 días.

El Gobierno nacional dio el paso formal para transferir la operación del Tren del Valle a la provincia de Río Negro . A través de una resolución del Ministerio de Economía publicada en el Boletín Oficial, se fijó un plazo de 120 días corridos para completar el traspaso técnico y administrativo.

Para los vecinos que usan a diario la estación de Cipolletti , la noticia trae una certeza inmediata: el tren no dejará de circular. Durante estos cuatro meses de transición, la empresa estatal nacional Sofsa continuará al frente de los itinerarios habituales.

La medida deroga las normas que otorgaban el servicio a la operadora nacional desde 2015. El objetivo del esquema gradual es que la provincia tome el control sin resentir la movilidad diaria de miles de pasajeros en la región.

El Tren del Valle pasa formlamente a Río Negro. La Provincia se hará cargo de la operación en 120 días. Estefania Petrella

En este período, Río Negro deberá presentar su cronograma definitivo de frecuencias y acordar los planes de mantenimiento de vías con la administradora Adifsa. También se completará la transferencia del material rodante y del personal ferroviario afectado a la traza.

La operación diaria quedará en manos de Tren Patagónico, la empresa estatal rionegrina que cuenta con habilitación vigente tras una disposición de la CNRT y su inscripción en el registro nacional de operadores (Renof).

El nuevo tren, en Cipolletti

El nuevo esquema exigirá además coordinar la circulación de los coches de pasajeros con los trenes de carga de la firma Ferrosur Roca. A esto se sumará la convivencia con los futuros concesionarios que licite la Nación para la gestión del tráfico sobre los rieles.

Más allá del tramo habitual hacia el territorio neuquino, la resolución vuelve a poner sobre la mesa la proyección del ramal completo. La traza autorizada abarca el corredor entre Villa Regina, General Roca, Cipolletti, Neuquén, Plottier y Zapala.

De concretarse los arreglos e inversiones necesarias en los rieles hoy en desuso, Cipolletti quedará posicionada como el nodo central del sistema. Esto permitirá viajar en tren directo tanto hacia el oeste (Plottier-Zapala) como hacia las ciudades del Alto Valle Este.

El texto oficial deja en claro un punto central: la medida no implicará desembolsos por parte del Estado nacional. La operación, el mantenimiento y las obras que ejecute la provincia correrán a exclusivo costo del presupuesto rionegrino.

El Tren del Valle pasa formlamente a Río Negro. La Provincia se hará cargo de la operación en 120 días. Estefania Petrella

Una vez vencidos los 120 días e iniciado el servicio bajo la nueva gestión, Río Negro asumirá la responsabilidad legal y técnica íntegra sobre la prestación del servicio.

Por lo pronto, los organismos nacionales y provinciales trabajan en la letra chica del traspaso. Para quienes abordan la formación en la terminal cipoleña, la rutina no cambia: el tren continúa saliendo en sus horarios regulares.